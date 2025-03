Wysoka sprzedaż elektryków w Norwegii to efekt nie tylko rosnącej świadomości ekologicznej obywateli, ale także licznych przywilejów oferowanych przez rząd. Od 2012 roku Norwegowie korzystają z zerowego VAT-u na nowe auta elektryczne do 500 tys. koron (około 200 tys. zł). Kierowcy aut elektrycznych płacą niższe opłaty za wjazd do centrum miast i parkowanie. Oferowane są też darmowe parkingi i dostęp do buspasów.