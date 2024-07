Sprzedaż marki Yutong w Polsce. Jest ważny sukces

Yutong to największy producent autobusów i autokarów na świecie. Teraz trzy kolejne pojazdy spod chińskiej marki trafiły do floty komunikacji miejskiej w Polkowicach. Dla spółki Busnex Poland, czyli oficjalnego przedstawiciela firmy z Państwa Środka jest to szczególnie ważna dostawa.

Zdjęcie Do Polkowic trafiły trzy elektryczne autobusy chińskiej marki Yutong Bus. Dla polskiego przedstawiciela firmy to szczególnie ważna dostawa. / materiały prasowe