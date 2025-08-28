W skrócie Range Rover L322, którym jeździła Elżbieta II, został sprzedany za ponad dwukrotność pierwotnej ceny na aukcji.

Samochód wyróżniał się wyjątkowymi detalami, takimi jak znak labradora z bażantem i specjalnym wyposażeniem dla psów.

Auto zachowało oryginalne królewskie tablice rejestracyjne i jest gratką dla kolekcjonerów.

Chociaż najważniejszym osobom w kraju przysługuje korzystanie z rządowej limuzyny oraz kierowcy, spora część lubi samodzielnie prowadzić pojazd. Elżbieta II była królową Zjednoczonego Królestwa i innych królestw Wspólnoty Narodów w latach 1952-2022 i przed laty systematycznie była widywana za kierownicą. Jeden z używanych przez nią pojazdów w ostatnich dniach znalazł nowego nabywcę.

Range Rover królowej Elżbiety II trafił na sprzedaż

Widok Elżbiety II w chuście na głowie prowadzącej samochód nie był rzadkością. Monarchini wielokrotnie podkreślała, że motoryzacja jest jej pasją - zaraz obok polowania - i bardzo często rezygnowała z korzystania z przydzielonego kierowcy. Jeden z należących do niej pojazdów na początku miesiąca trafił na aukcję organizowaną przez dom aukcyjny Iconic Auctioneers. Teraz znalazł nowego nabywcę, który za Range Rovera L322 z 2006 r. zapłacił ponad dwukrotność pierwotnej, szacunkowej ceny - ten egzemplarz został sprzedany za kwotę 175 500 funtów.

Pojazdy o tak znakomitym pochodzeniu rzadko trafiają na rynek, co czyni go wyjątkową okazją zarówno dla kolekcjonerów, jak i entuzjastów. Prywatny Range Rover Jej Królewskiej Mości Królowej Elżbiety II łączy w sobie motoryzacyjną doskonałość z niezrównanym znaczeniem historycznym

Range Rover królowej Elżbiety II sprzedany. Wyróżniał go jeden szczegół

Dokładnie ten samochód służył królowej Elżbiecie II przez 2 lata, a do wyłącznego użytku monarchini został przekazany w kwietniu 2006 r. Najczęściej kobieta była widywana w nim m.in. na pokazach koni w Windsorze, a ten egzemplarz wyróżniał się nie tylko najwyższą wersją wyposażenia, ale przede wszystkim bocznymi stopniami ułatwiającymi wsiadanie i wysiadanie oraz specjalną kratką oddzielającą bagażnik do przewozu jej ukochanych psów.

Najbardziej charakterystycznym elementem był jednak dodatkowy znaczek na masce - labrador trzymający bażanta w pysku. To symbol, który znajdował się wyłącznie na prywatnych samochodach należących do królowej i podkreślał jej zamiłowanie do zwierząt oraz pasję do polowań.

Poza charakterystycznym wyposażeniem oraz znaczkiem na masce, istotne jest również pozostawienie oryginalnych królewskich tablic rejestracyjnych, co nie jest częste w przypadku samochodów należących do pałacowej floty.

Kiedy samochody są wycofywane z królewskiej służby, te rzeczy są zwykle usuwane, aby pozbyć się wszelkich charakterystycznych oznak, że były używane przez królową lub kogokolwiek w królewskim domu

Zakup egzemplarza należącego do brytyjskiej monarchini to przede wszystkim gratka dla kolekcjonerów. Range Rover Elżbiety II przejechał niespełna 170 tys. km, jednakże znaczną część pokonali prywatni kierowcy i ochroniarze. Monarchini zmarła 8 września 2022 r.

