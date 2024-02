Spis treści: 01 Orlen szuka nowego prezesa

Orlen szuka nowego prezesa

W Orlenie w ostatnim czasie zaszły ogromne zmiany kadrowe. Warto przypomnieć, że Daniel Obajtek, który dotychczas stał na czele spółki, został odwołany przez Radę Nadzorczą. Swoją funkcję przestał pełnić 5 lutego. Na początku obecnego miesiąca rezygnację z funkcji członków zarządu złożyli natomiast Patrycja Klarecka, Jan Szewczak, Armen Artwich oraz Roman Róg. 6 lutego natomiast, decyzją Rady Nadzorczej spółki, pełniącym obowiązki prezesa został Witold Literacki. Oprócz niego do zarządu Orlenu tymczasowo weszli również Kazimierz Mordaszewski, Tomasz Sójka (ten jednak 9 lutego ogłosił swoją rezygnację, wejdzie ona w życie 16 lutego) i Tomasz Zieliński. W komunikacie Orlen zaznaczył jednak, że docelowy skład zarządu spółki zostanie wybrany na drodze konkursu. Teraz na stronie internetowej koncernu pojawiło się ogłoszenie Rady Nadzorczej o rozpoczęciu konkursu, w ramach którego wybrany zostanie następca Daniela Obajtka.

Konkurs na prezesa Orlenu. Wymagania dla kandydatów

By zostać prezesem Orlenu, trzeba spełniać szereg wymagań stawianych przez spółkę. Kandydat musi m.in.:

posiadać wyższe wykształcenie

posiadać co najmniej pięcioletni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek

mieć co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych

biegle posługiwać się językiem angielskim

Jak wskazuje Orlen, dodatkowymi atutami będą na przykład:

wiedza na temat rynku energetycznego w Polsce i na świecie

doświadczenie w zarządzaniu dużymi podmiotami gospodarczymi z sektora energetycznego

Prezesem Orlenu nie może być osoba pracująca dla partii politycznej

Orlen zaznaczył również, że prezesem nie może zostać osoba, która przykładowo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim czy biurze posła do Parlamentu Europejskiego. Kandydat nie może również pracować dla partii politycznej na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenia.

Konkurs na prezesa Orlenu. Termin składania zgłoszeń

Zgłoszenia powinny zawierać m.in. życiorys, list motywacyjny, szereg oświadczeń (przykładowo o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych), czy dokumenty potwierdzające np. ukończenie studiów wyższych. Chętni na objęcie stanowiska prezesa Orlenu powinni złożyć dokumenty do 1 marca 2024 r., do godziny 15:00 (decydująca jest data wpłynięcia dokumentów). Rozmowy z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone w dniach 11-15 marca.

Orlen szuka również wiceprezesów i członków zarządu

Orlen poszukuje nie tylko prezesa. Rada Nadzorcza ogłosiła również konkursy na stanowiska:

wiceprezesa do spraw finansowych

wiceprezesa do spraw strategii i zrównoważonego rozwoju

członka zarządu do spraw upstream

członka zarządu do spraw energetyki i transformacji energetycznej

członka zarządu do spraw sprzedaży detalicznej

członka zarządu do spraw korporacyjnych

członka zarządu do spraw handlu hurtowego i logistyki

członka zarządu do spraw produkcji.

Podobnie jak w przypadku kandydatów ubiegających się o stanowisko prezesa, Orlen oczekuje za zgłoszenia do 1 marca 2024 roku, do godziny 15:00 (decyduje data wpływu dokumentów do spółki), a w dniach 11-15 marca przeprowadzone zostaną rozmowy z wyłonionymi osobami.