Pracownicy pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej, straży miejskiej, wojska, straży granicznej oraz Inspekcji Transportu Drogowego obsługiwani będą na stacjach paliw PKN Orlen poza kolejnością i otrzymają bezpłatnie wybrany gorący napój - podała w poniedziałek spółka.

Zdjęcie /Wojciech Stróżyk /Reporter Bezpieczeństwo Z płynem odkażającym na Orlenie jest trochę tak, jak z Yeti. Każdy słyszał, nikt nie widział

"PKN Orlen wesprze służby bezpośrednio zaangażowane w walkę z epidemią koronawirusa. Od dziś na stacjach Orlen pracownicy pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej, straży miejskiej, wojska, straży granicznej oraz Inspekcji Transportu Drogowego obsługiwani będą poza kolejnością i otrzymają bezpłatnie wybrany gorący napój" - zapowiedział w komunikacie płocki koncern.



Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podkreślił, że spółka dostrzega z jak wielkim zaangażowaniem i poświęceniem pracują przedstawiciele służby zdrowia i służb mundurowych. "Ich praca jest nieoceniona. Wykonując swoje codzienne obowiązki korzystają ze stacji Orlen. To oczywiste, że powinni być obsługiwani w pierwszej kolejności, otrzymają też bezpłatnie kawę lub herbatę" - oświadczył szef płockiego koncernu.



Obajtek zaznaczył, że PKN Orlen, jako podmiot odpowiedzialny społecznie, "nie może pozostać obojętny" w tym trudnym czasie, związanym z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. "Nasze działania obejmują kilka obszarów. Staramy się, aby nasze wsparcie w walce z epidemią koronawirusa miało charakter kompleksowy. Nie zapominamy przy tym o zapewnieniu bezpieczeństwa naszych pracowników na stacjach paliw i klientów" - dodał prezes płockiego koncernu.

Reklama

Jednocześnie PKN Orlen zapewnił w poniedziałek, że "dostawy paliw do całej sieci detalicznej koncernu są stabilne i przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem". "W działania wspierające walkę z epidemią wpisują się również obniżki cen paliw na stacjach Orlen" - dodała spółka. Według PKN Orlen, w celu ochrony zdrowia personelu i odwiedzających placówki spółki, zapewnione zostanie też dodatkowe wyposażenie. "Wszystkie stacje zostaną zaopatrzone w przyłbice ochronne i termometry do bezdotykowego mierzenia temperatury ciała" - oznajmił płocki koncern.



PKN Orlen przypomniał jednocześnie, że włączając się w walkę z epidemią koronawirusa dotychczas uruchomiono m.in. produkcję płynu do dezynfekcji rąk, który wytwarzany jest w zakładzie spółki zależnej Orlen Oil w Jedliczu i w pierwszej kolejności przekazany został Agencji Rezerw Materiałowych. Wspomniał także, iż na potrzeby służb medycznych zakupiono 5 tys. maseczek ochronnych, a korporacyjna Fundacja Orlen przekazała na wsparcie szpitali 6 mln zł.

"W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników stacji paliw i ich klientów, wszystkie obiekty pod marką Orlen są regularnie sprzątane i dezynfekowane. Przy kasach i na wejściu do większości stacji dostępny jest płyn do dezynfekcji rąk. Na niemal wszystkich stacjach zostały zamontowane bariery z pleksi zabezpieczające pracowników i klientów" - zapewnił płocki koncern. Zwrócił przy tym uwagę, że na jego stacjach tankowanie paliwa przez klientów odbywa się w jednorazowych rękawiczkach, co nadzoruje pracownik placówki - jeśli klient nie użyje jednorazowych rękawiczek, pistolet dystrybutora jest dezynfekowany przez pracownika; pracownicy obsługujący klientów również są wyposażeni w jednorazowe rękawiczki.



PKN Orlen zaznaczył jednocześnie, że punkty restauracyjne na stacjach paliwowych tej spółki są zamknięte - funkcjonują tam natomiast strefy gastronomiczne m.in. z hot dogami, kanapkami, burgerami. "Został jednak wprowadzony zakaz konsumpcji na terenie budynku stacji. Akcesoria do gorących napojów, takie jak wieczka do kubków czy mieszadełka, zostały wycofane ze stref samoobsługowych i są dostępne u pracowników" - wyjaśnił płocki koncern.



PKN Orlen zaznaczył przy tym, że wprowadzone zostały tam ograniczenia związane z liczbą osób jednocześnie przebywających w budynku stacji paliw - obecnie w placówkach przy autostradach i drogach ekspresowych, czyli na tzw. Miejscach Obsługi Podróżnych, może maksymalnie przebywać do 10 osób, a do jednej osoby na małych stacjach. "Stacje wyposażone w okienko do sprzedaży nocnej mogą prowadzić sprzedaż z wykorzystaniem tego rozwiązania" - oznajmiła spółka.



W informacji o zmianach na swych stacjach paliw, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, płocki koncern poinformował również o konieczności zachowania odpowiedniego odstępu wśród klientów przebywających w budynkach tych placówek. "Klienci są również zachęcani do płatności kartą lub za pomocą aplikacji ORLEN Pay lub VITAY bezpośrednio przy dystrybutorze. To rozwiązanie cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony kierowców" - podała spółka.



PKN Orlen wspomniał zarazem, że włączył się do rządowej kampanii edukacyjnej i w ramach tych działań na jego stacjach paliw wywieszone zostały plakaty oraz udostępniono ulotki na temat zasad higieny, które wpływają na minimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem. Koncern dodał, iż uruchomił dodatkowo wewnętrzną infolinię wsparcia dla swych stacji paliw, a w wybranych placówkach tranzytowych jego sieci wyświetlany jest także film przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia i Państwową Inspekcję Sanitarną.

Nie tylko Orlen



Warto dodać, że godna pochwały inicjatywa nie jest pomysłem samego Orlenu. Podobna akcja - już od kilku dni - trwa na stacjach Circle K (dawny Statoil) oraz BP.

"W sytuacji szczególnego zagrożenia chcemy podziękować wszystkim, którzy każdego dnia walczą o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Zapraszamy wszystkich pracowników służb - Pogotowia, Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Straży Miejskiej i Straży Granicznej - do skorzystania z darmowego gorącego napoju (kawy, herbaty lub czekolady). Tym drobnym gestem chcemy podziękować za ryzyko, które służby ratownicze podejmują każdego dnia, walcząc o nasze życie i zdrowie" - brzmiał oficjalny komunikat przedstawicieli marki datowany na pierwszą połowę marca.

Do akcji natychmiast dołączyło BP, a obaj konkurenci wymienili się przy tym uprzejmościami w mediach społecznościowych.



Akcja Circle K i BP potrwa przynajmniej do 31 marca i obowiązuje na wszystkich stacjach w Polsce.