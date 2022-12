Śmiertelnie potrącił znanego zawodnika i uciekł. Ale wcześniej obejrzał ofiarę

Samochód skręca, rowerzysta jedzie prosto - kto ma pierwszeństwo?

Szczegóły tego zdarzenia wyjaśniać będzie teraz włoska policja i prokuratura. Warto jednak przypomnieć, kto w podobnych sytuacjach ma pierwszeństwo i kto jest winny ewentualnej kolizji lub wypadkowi.

Jak można wnioskować z opisu zdarzenia, kierowca ciężarówki skręcał w prawo, a rowerzysta zaczął wyprzedzać go prawą stroną. Nie wiemy jakie szczegółowe przepisy panują we Włoszech, ale w Polsce rowerzysta co prawda może wyprzedzać wolniej jadące pojazdy prawą stroną, ale każdy uczestnik ruchu ma zakaz wyprzedzania pojazdu, sygnalizującego zamiar skrętu.

Jeśli więc rowerzysta zacznie wyprzedzać skręcający pojazd, to on będzie sprawcą ewentualnego zdarzenia. Inaczej wygląda to, kiedy rowerzysta nie porusza się jezdnią razem z samochodami, ale biegnącą równolegle drogą dla rowerów lub pasem dla rowerów. Wtedy skręcający kierowca przecina jego pas ruchu i musi mu ustąpić pierwszeństwa.

