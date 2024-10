Skutery elektryczne z największym zasięgiem. Ranking TOP 4

Spis treści: 01 Od czego zależy zasięg skutera elektrycznego?

02 Miejsce 1: Amperi Tiger X

03 Miejsce 2: Sunra Robo S

04 Miejsce 3: Havana Double

05 Miejsce 4: X1 Double

06 Czy można wierzyć w zasięg podawany przez producenta?

Elektryczny skuter może być dobrym sposobem na miejskie korki. Jednym z najważniejszych kryteriów, które decydują o wyborze danego egzemplarza, oczywiście poza ceną, jest pojemność baterii i związany z nią zasięg na jednym ładowaniu. Przyjemność z jazdy mogą przecież zepsuć obawy, czy prądu wystarczy, by dojechać do celu. Ponadto ważny jest sposób ładowania. Producenci elektrycznych jednośladów coraz częściej decydują się na zastosowanie systemu wymiennych baterii, które w sposób bardzo prosty można wyjąć i naładować w biurze lub w mieszkaniu. Jest to wygodne szczególnie dla osób, które mieszkają w blokach.

Reklama

Od czego zależy zasięg skutera elektrycznego?

Pytań o realny zasięg nie brakuje, a wszystko za sprawą tego, że producenci jednośladów lubią nieco zawyżać osiągi swoich pojazdów, co natychmiast obnażane jest przez użytkowników. Realny zasięg zależy przecież od wielu czynników, takich jak waga kierowcy, temperatura powietrza, rodzaj terenu, po którym poruszamy się, a nawet siła wiatru. Wpływają na zużycie energii, co może zmniejszyć lub zwiększyć dystans możliwy do pokonania na jednym ładowaniu.

Nowy test zasięgu elektryków. Nie dały rady na autostradzie

Oto ranking TOP 4 skuterów elektrycznych, które wyróżniają się największym zasięgiem na jednym ładowaniu i mogą być idealnym wyborem do jazdy miejskiej:

Miejsce 1: Amperi Tiger X

Amperi Tiger X to model, który zdobywa coraz większe uznanie przede wszystkim dzięki rekordowemu zasięgowi. Producent deklaruje, że na jednym ładowaniu baterii o pojemności 104 Ah może przejechać nawet około 200 km*, co jest rekordowym wynikiem. Skuter oferuje również bardzo przyzwoite osiągi. Tiger X rozpędza się do 110 km/h, a na pokładzie ma system odzyskiwania energii, który działa przy zamkniętej manetce gazu. To z pewnością rozwiązanie, które znacznie zwiększa liczbę kilometrów możliwych do przejechania, chociaż zdecydowanie lwia zasługa drzemie w potężnej baterii, której czas ładowania wynosi od 4 do 8 godzin. Żywotność akumulatora określono na 1500 cykli, co teoretycznie pozwala przejechać nawet 300 tys. km.. Amperi Tiger X to doskonały wybór dla osób, które pokonują dłuższe trasy w mieście lub chcą mieć pewność, że nie będą musiały ładować swojego pojazdu codziennie.

Miejsce 2: Sunra Robo S

Robo-S na pierwszy rzut oka może wyglądać jak jedna z tańszych, marketowych propozycji. Pod bardzo bezpiecznym designem ukryte są jednak bardzo ciekawe parametry, które sprawiły, że Sunra uplasowała się w dzisiejszym rankingu na drugiej pozycji. Ten skuter elektryczny napędzany jest jednostką napędową o mocy 3000 W, który pozwala na rozpędzenie się do prędkości maksymalnej wynoszącej 80 km/h. To jednak nie jest jego najmocniejsza strona, bo największych atutów powinniśmy wypatrywać w dwóch bateriach litowo-jonowych. Każda z nich posiada pojemności 20 Ah, dzięki czemu, według producenta, można przejechać dystans około 130 km*. Baterie są demontowalne, a czas ładowania jednej wynosi 4 godziny. Żywotność baterii producent określa na ponad 1000 cykli, co daje możliwość przejechania 130 tys. km.

Cała prawda o zasięgu samochodów elektrycznych. Wyniki testów ADAC

Miejsce 3: Havana Double

Design, to zdecydowanie mocna strona tego skutera. Klasyczne, włoskie kształty w połączeniu z nazwą stolicy Kuby, generują zdecydowanie pozytywne odczucia. Na pięknej linii plusy Havany Double się nie kończą, bo jest to propozycja niemalże identyczna jak Robo-S. Oba jednoślady napędzane są bezobsługowym i bezszczotkowym silnikiem o mocy 3000 W, a także wyposażone są w dwie baterie o identycznej pojemności, czyli 20 Ah każda. Różnią się jednak wagą - Havana waży o 14 kg mniej, co ma znaczenie w kontekście zasięgu. Producent zapewnia, że na jednym ładowaniu da się przejechać do 130 km*, co testowane było przez kierowcę ważącego 70 kg. Doskonale zatem na tym przykładzie widać, że w przypadku pojazdów elektrycznych gwarantowany zasięg to zdecydowanie kwestia umowna.

Kto może jeździć skuterem? Nie zawsze musisz mieć prawo jazdy

Miejsce 4: X1 Double

Czas na motocykl, który nie znalazł się na podium w tym zestawieniu, ale wcale nie odbiega od czołówki. X1 Double to propozycja dla młodych gniewnych, którzy doceniają agresywne kształty. Napędzany jest jednostką elektryczną marki Bosch o mocy 2020 W i wyposażony został w dwie baterie litowo-jonowe Greenway. Każda z nich ma pojemność 23.4 Ah, co pozwala łącznie na przejechanie do 120 km*. Zdecydowana większość skuterów elektrycznych posiada akumulatory o pojemności 20 Ah i w tym przypadku różnica wydaje się niewielka. Producent zapewnia jednak, że dodatkowe 3,4 Ah gwarantuje dodatkowe 10 km zasięgu.

Czy można wierzyć w zasięg podawany przez producenta?

Zastanawiacie się na pewno, co oznacza dodatkowa gwiazdka przy liczbie kilometrów możliwych do przejechania. Dokładnie taka sama znajduje się na stronach producentów, a po odszukaniu jej w czeluściach alarmujących informacji i zachwytów, znajdziecie drobnym druczkiem intrygujący zapis:

Zasięgi podawane przez producentów są to osiągi maksymalne i w zależności od użytkowania mogą być niższe o około 10-30 %. Na realny zasięg ma wpływ pogoda, teren, prędkość jazdy oraz waga użytkownika.

Warto wziąć to pod uwagę, szukając swojego wymarzonego skutera elektrycznego.