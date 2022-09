Skoda Vision GT – Czesi też myślą o Formule?

To żadna tajemnica, że do Formuły 1 wchodzi Audi, a swój udział w zawodach królowej sportów motorowych chciałoby mieć również Porsche. Patrząc na ten model koncepcyjny, zaczynamy podejrzewać, że chrapkę na wyścigi ma też Skoda.

Oto Skoda Vision GT

Zdjęcie Skoda Vision GT / materiały prasowe

Póki co zaprezentowano ją wirtualnej formie na wystawie The Design and Transformation w Muzeum Designu w Brukseli. Twórcy Vision GT pracując nad tym modelem inspirowali się legendarną Skodą sprzed lat - 1100 OHC. Pojazd ten zaprezentowano po raz pierwszy w 1957 r. i zbudowano zaledwie pięć egzemplarzy tego modelu - dwa w nadwoziu coupé i trzy w wersji otwartej. I to ta ostatnia odcisnęła swój ślad na Vision GT najbardziej.

Reklama

Zdjęcie Skoda 1100 OHC / materiały prasowe

Vision GT - inspirowane przeszłością, ale z wizją przyszłości

Nowa wyścigowa Skoda, podobnie jak jej protoplasta ma długą maskę i krótkie zwisy. Nie ma dachu, nie ma nawet przedniej szyby. Kierowca prowadzi ją siedząc w "aktywnym kokpicie, w którym fotel zawieszono tak, by optymalnie kompensował siły przeciążenia podczas jazdy". Skręca trzymając w dłoniach kierownicę z włókna węglowego, a wszystkie komunikaty istotne podczas jazdy obserwuje na szybie swojego kasku.

Skoda nie mówi nic o źródle napędu Vision GT

Patrząc na akcenty stylistyczne, takie jak dwuczęściowe skrzydła , można doszukać się w niej podobieństw do bolidów startujących w ramach serii Formuła E. Taki Vision GT z napędem elektrycznym na torze wyścigowym w tej serii zawodów - to by było coś!

***