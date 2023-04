Skoda Vision 7S – przyszłość jest elektryczna

Prezentacja partnera

Upowszechnienie się samochodów elektrycznych nastąpi szybciej, niż się nam wydaje

Napęd elektryczny w samochodach pojawił się już na samym początku historii motoryzacji, ale z różnych czysto praktycznych względów, przegrał ze spalinowym, który stał się ogólnie przyjętym standardem. Dopiero w kilku ostatnich latach technologia silników elektrycznych oraz baterii rozwinęła się na tyle, aby móc zaoferować kierowcom mobilność pozbawioną wyrzeczeń.

Czas na taki przełom w technologii był najwyższy, ponieważ chcąc realizować ambitne cele środowiskowe i ograniczać emisję szkodliwych substancji, konieczny jest rozwój zeroemisyjnego transportu. Zrozumienie tej konieczności przełożyło się na niedawne przyjęcie przez Unię Europejską zakazu rejestracji nowych samochodów spalinowych od 2035 roku. Czasu na przygotowanie się do tej rewolucyjnej zmiany wydaje się być dużo, ale pamiętajmy, że to data graniczna. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby już teraz pracować nad całą gamą elektrycznych modeli, które znacznie wcześniej przekonają kierowców do wymiany spalinowego samochodu na zeroemisyjny. Taki właśnie plan ma Skoda, która już od lat rozwija technologie związane z pojazdami elektrycznymi.

Reklama

Skoda ma spore doświadczenie w projektowaniu samochodów elektrycznych

Mało kto o tym wie, ale historia Skody oraz elektromobilności ma ponad... 100 lat. Już w 1908 roku powstała pierwsza czeska hybryda z silnikiem spalinowym oraz dwoma motorami elektrycznymi. Z kolei od 1934 roku Skoda oferowała elektryczne pojazdy użytkowe. Początek lat 90. XX wieku to z kolei bazująca na modelu Favorit Eltra, zaś w 2010 roku zobaczyliśmy elektryczną Octavię Green E Line. Wszystkie te pojazdy powstały jednak tylko w krótkich seriach i były swego rodzaju wprawką oraz przygotowaniem na elektryczną przyszłość.

Zdjęcie Skoda Vision 7S / materiały promocyjne

Pierwsza ogólnodostępna Skoda na prąd pojawiła się już w 2019 roku, wraz z wprowadzeniem do oferty Citigo-e iV. Niecały rok później natomiast, zobaczyliśmy pierwszy model czeskiego producenta, zaprojektowany od podstaw jako pojazd wyłącznie elektryczny - Enyaq iV. Na początku 2022 roku dołączył do niego Enyaq Coupe iV. SUV ten dostępny jest z akumulatorami w kilku wariantach pojemności, które zapewniają zasięg nawet ponad 550 km na jednym ładowaniu. Ponadto kierowcy mają do wyboru wersje z napędem na jedną lub obie osie, a także pierwszą w historii Skody elektryczną odmianę RS. Wybór jest więc spory, ale to dopiero początek elektrycznej ofensywy czeskiego producenta.

Skoda Vision 7S zapowiada ambitne cele producenta związane z elektromobilnością

Czego więc możemy spodziewać się od nowych modeli Skody? Zapowiedzią tego jest zaprezentowany niedawno Vision 7S - siedmiomiejscowy SUV, który prezentuje zupełnie nowe podejście do projektowania samochodów, jakie stanie się charakterystyczne dla kolejnych elektrycznych modeli Skody.

Tym co najbardziej rzuca się w oczy, jest oczywiście niezwykła stylistyka Vision 7S. Czeski elektryk wyróżnia się masywnym nadwoziem, ale o czystej formie, pozbawionej mocnych przetłoczeń. Przód z wąskimi diodowymi reflektorami oraz ciemnym szkłem (za którym ukryto czujniki systemów asystujących) nazwano Tech-Deck Face i stanowi on element nowego języka stylistycznego Skody.

Zdjęcie Wizualizacja wnętrza Vision 7S / materiały promocyjne

Bardzo interesującym spojrzeniem w przyszłość jest również wnętrze Vision 7S. Kierowca ma przed sobą kierownicę o eliptycznym kształcie oraz szeroki wyświetlacz prezentujący najważniejsze informacje, dotyczące prowadzenie samochodu. Centrum obsługi pojazd stanowi naturalnie duży, pionowy ekran o przekątnej aż 14,6 cali, ale na konsoli środkowej znalazło się także kilka przełączników i pokręteł (między innymi do klimatyzacji), które ułatwiają korzystanie z najważniejszych funkcji. Samo wnętrze wykończone jest ekologiczną skórą w kilku kolorach oraz tkaniną pochodzącą z recyklingu, co dobrze wpisuje się w zrównoważony charakter modelu.

Zdjęcie

Skoda Vision 7S powstała na modułowej platformie MEB przeznaczonej wyłącznie dla samochodów elektrycznych. Nie znamy jeszcze szczegółów jej specyfikacji, ale wiemy, że największa z baterii będzie mieć 89 kWh pojemności i zapewni zasięg ponad 600 km.

Zdjęcie Skoda Vision 7S / materiały promocyjne

Skoda ma ambitne plany dotyczące elektromobilności

Zaprezentowanie Skody Vision 7S to zapowiedź szeroko zakrojonych planów czeskiego producenta, dotyczących samochodów elektrycznych. Do 2026 roku Skoda planuje wprowadzić na rynek trzy zupełnie nowe elektryki, a kolejne takie samochody też już są przygotowywane. Czesi chcą, aby do 2030 roku 70 proc. sprzedawanych przez nich w Europie aut było elektryczne.

Za sprawą modelu Vision 7S możemy być pewni, że będą one wyróżniały się nowoczesnym i wyrazistym designem, w pełni cyfrowym, ale i ergonomicznym wnętrzem, a także naprawdę dużymi zasięgami.



Prezentacja partnera