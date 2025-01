Nowy znak na autostradach. Co oznacza tajemnicza czarna klepsydra?

Nowy znak na autostradach. Uwaga na tajemniczą czarną klepsydrę

Rozpoczęły się ferie zimowe, a to oznacza, że wielu kierowców wyjeżdża z rodzinami na wypoczynek. Jadąc po zagranicznych drogach warto mieć świadomość, że niektóre znaki drogowe mogą różnić się od tych, które znamy w naszym kraju. Przykładowo w trakcie podróży niemieckimi autostradami można się natknąć na tajemniczy biały znak z geometrycznymi figurami przypominającymi czarno-białą klepsydrę. Co on oznacza?