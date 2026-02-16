Spis treści: Czy w Skodach można grać w gry? Co daje funkcja Skoda Play? Spotify bez łączności z telefonem Skoda ostrzeże przed policją na sygnale

Czy w Skodach można grać w gry?

Skoda Enyaq (z oprogramowaniem 4.0 lub nowszym) oraz Elroq, czyli dwa elektryczne modele czeskiej marki, wyposażone zostają w nowe rozwiązania systemu multimediów. Pierwszym z nich jest funkcja AirConsole, która umożliwia granie w gry.

Nowe usługi systemu multimediów dostępne będą (przynajmniej póki co) tylko w dwóch elektrycznych modelach marki: Elroq (na zdjęciu) i Enyaq. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Rozgrywkę śledzimy z poziomu ekranu multimediów, a sterujemy za pomocą naszego telefonu. Na początku dostępnych jest 15 gier (w ramach kolejnych aktualizacji systemu, lista będzie się wydłużać), w tym Tetrisa, który, jak podkreślają przedstawiciele Skody, dostępny jest na wyłączność w samochodach czeskiej marki. Platforma obsługuje tryb jedno- i wieloosobowy.

Przedstawiciele Skody podkreślają, że do skorzystania z nowej funkcji potrzebne są Skoda ID, aktywne konto MySkoda oraz dostęp do internetu w telefonie. Zaznaczono również, że gry dostępne są tylko w momencie, gdy samochód stoi zaparkowany.

Co daje funkcja Skoda Play?

Z kolei usługa Skoda Play umożliwia oglądanie materiałów wideo: informacyjnych i edukacyjnych. Platforma oferuje treści m.in. z Euronews, NASA+, CNN, Reutersa, Bloomberga oraz innych źródeł. System proponuje materiały zgodnie z preferencjami kierowcy. Podobnie jak w przypadku gier, odtwarzanie wideo jest możliwe wyłącznie w czasie postoju.

Usługa Skoda Play daje dostęp do treści wideo m.in. Reutersa czy Bloomberga. materiały prasowe

Spotify bez łączności z telefonem

Kolejną nowością jest dostępność aplikacji Spotify bezpośrednio w systemie multimediów, bez konieczności parowania z telefonem. Kierowcy mogą teraz słuchać muzyki oraz podcastów po zalogowaniu się na swoje konto.

Teraz dzięki wbudowanej platformie Spotify można słuchać muzyki i podcastów bez konieczności łączenia z telefonem. materiały prasowe

Warto dodać, że samo posiadanie Enyaqa lub Elroqa nie daje nam jeszcze możliwości korzystania z nowych funkcji. Przedstawiciele czeskiego producenta zaznaczają, że wszystkie trzy usługi stanowią część pakietu Media Streaming, który jest dostępny w nowych samochodach bezpłatnie przez pierwsze trzy lata.

Skoda ostrzeże przed policją na sygnale

Oprócz funkcji umilającej nam czas, Skoda pracuje również nad rozwiązaniem zwiększającym bezpieczeństwo na drogach. Mowa o układzie Traffication, który teraz będzie mógł powiadomić kierowcę o zbliżającym się pojeździe uprzywilejowanym. System wykryje zbliżający się pojazd uprzywilejowany i przekaże kierowcy informacje o jego położeniu i kierunku jazdy. Jeżeli na trasie takie pojazdu znajduje się nasz samochód, otrzymamy na ekranie ostrzeżenie z kierunkiem i odległością oraz wskazówkę dotyczącą stworzenia korytarza życia. Póki co rozwiązanie jest już dostępne w Wielkiej Brytanii i Holandii, a w kolejnych krajach będzie wprowadzane etapami.

Czesi rozwijają również aplikację MySkoda. Rozbudowywana jest funkcja planowania tras dla samochodów elektrycznych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Dzięki nowym możliwościom tego układu kierowcy mogą teraz wskazać planowane postoje na ładowanie czy ustawić z jakim minimalnym poziomem naładowania akumulatora dotrzeć do celu.

