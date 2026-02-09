Spis treści: Nowa platforma, napęd na przednie koła i trzy warianty mocy Nowy język stylistyczny i zaskakująca przestronność Skoda Epiq zaskakuje komfortem i dynamiką Skoda Epiq jest mała i wielka zarazem Skoda Epiq. Premiera, ceny i przewidywania

Już za kilka miesięcy Skoda oficjalnie zaprezentuje nowego miejskiego crossovera, którego celem - jak deklaruje producent - jest "zdefiniowanie segmentu tanich samochodów elektrycznych". Choć hasło to brzmi nieco pompatycznie, w praktyce w dużym stopniu oddaje charakter czeskiej nowości. Epiq ma być bowiem pod wieloma względami "epicki", a głównymi atutami mają być przestronność, komfort i atrakcyjna cena. To właśnie ten ostatni element może odegrać kluczową rolę w rywalizacji z coraz silniejszą konkurencją z Chin.

Nowa platforma, napęd na przednie koła i trzy warianty mocy

Skoda Epiq jest pierwszym modelem marki opartym na nowej platformie MEB+, stworzonej z myślą o kompaktowych samochodach elektrycznych z napędem na przednią oś. Tym samym dołącza do modeli Volkswagena ID. Polo, ID. Cross oraz Cupry Raval, powstających w ramach wspólnego projektu "Electric Urban Car Family". Jak zapewnia producent, zastosowanie napędu na przednie koła w połączeniu z odpowiednio dobranym akumulatorem pozwoliło lepiej wykorzystać przestrzeń we wnętrzu, zmniejszyć masę pojazdu i ograniczyć zużycie energii.

Skoda Epiq to pierwszy model marki oparty na nowej platformie MEB+

Pod maską pracuje nowy silnik elektryczny APP290, dostępny w trzech wariantach mocy i współpracujący z dwoma rodzajami akumulatorów. Wersje Epiq 35 i Epiq 40 dysponują odpowiednio 116 KM i 135 KM oraz akumulatorem o pojemności 38,5 kWh. Topowa odmiana Epiq 55 oferuje natomiast 211 KM i większy akumulator 55 kWh. Mniejsza bateria wykorzystuje technologię LFP (litowo-żelazowo-fosforanową), cenioną za wysoką trwałość i stosunkowo niską masę, podczas gdy większa, o zbliżonych gabarytach, zapewnia wyższą pojemność i dłuższy zasięg.

Wszystkie wersje można ładować prądem przemiennym AC o mocy 11 kW, natomiast w przypadku ładowania prądem stałym DC dostępna jest moc do 50, 90 lub 125 kW - w zależności od wariantu. Najmocniejsza odmiana pozwala uzupełnić energię od 10 do 80 proc. w zaledwie 23 minuty, a producent deklaruje dla niej zasięg do 430 km.

Czeski crossover mierzy 4,1 metra długości, 1,8 metra szerokości i 1,6 metra wysokości.

Skoda Epiq - dane techniczne Wersja Epiq 35 Epiq 40 Epiq 55 Maksymalna moc (KM) 116 135 211 Maksymalny moment obrotowy (Nm) 267 267 290 Typ akumulatora LFP LFP NMC Pojemność akumulatora brutto / netto (kWh) 38.5/37.0 38.5/37.0 55.0/51.7 Maks. moc ładowania (AC/DC, kW) 11/50 11/90 11/125 Czas ładowania 10–80% (DC, min) - 28 23 Prędkość maksymalna (km/h) 150 150 160 Przyspieszenie 0–100 km/h (s) 11.0 9.8 7.4 Zasięg (km) 315 315 430

Nowy język stylistyczny i zaskakująca przestronność

Czeski crossover mierzy 4,1 metra długości, 1,8 metra szerokości i 1,6 metra wysokości, dzięki czemu ma stać się elektryczną alternatywą dla popularnego spalinowego Kamiqa. Epiq jest jednocześnie pierwszym seryjnym modelem Skody, w którym w pełni zastosowano nowy język stylistyczny Modern Solid.

Choć nie mogę jeszcze ujawnić wszystkich szczegółów dotyczących wyglądu, auto zgrabnie łączy minimalistyczną sylwetkę z solidnym charakterem SUV-a i dobrze wpisuje się w dotychczasową wizję marki. Wrażenie robią szczególnie nowe sygnatury świetlne, które nadają pojazdowi lekko futurystyczny charakter. Osoby bardziej dociekliwe odsyłam do renderów udostępnionych już na stronie producenta.

Pod maską pracuje nowy silnik elektryczny APP290, dostępny w trzech wariantach.

Wnętrze Skody Epiq również robi dobre wrażenie - choć także w tym przypadku mogę ujawnić tylko podstawowe informacje. Zapewniam jednak, że jest uporządkowane i funkcjonalne, jak przystało na markę. Najważniejsze informacje dla kierowcy wyświetlane są na 5,3-calowym ekranie cyfrowych zegarów, a standardowy, 13-calowy ekran centralny służy do obsługi multimediów, nawigacji i ustawień pojazdu.

Co ciekawe, model będzie oferowany w aż trzech wariantach wykończenia wnętrza, z czego dwa bogatsze wyróżniają się m.in. inną fakturą materiałów oraz podświetleniem ambientowym.

Pojemność bagażnika wynosi 475 litrów, a po złożeniu tylnej kanapy rośnie do 1344 litrów.

Skoda Epiq zaskakuje komfortem i dynamiką

Jak wspomniałem na początku, podczas prezentacji udało mi się odbyć krótką podróż za kierownicą zamaskowanego Epiqa. Producent oddał mi do dyspozycji najmocniejszy wariant z baterią o pojemności 55 kWh i mocą 211 KM. W trakcie niespełna godzinnego przejazdu deszczowymi drogami miałem okazję sprawdzić możliwości czeskiej nowości zarówno na autostradzie, jak i na urokliwych miejskich uliczkach Porto.

Pierwsze, krótkie chwile z nowym elektrycznym crossoverem udowodniły mi, że jest na co czekać. Jak przystało na samochód elektryczny, Epiq zaskakuje zarówno dynamiką, jak i właściwościami jezdnymi. Mimo niewielkich rozmiarów i miejskiego charakteru przyspiesza zaskakująco żwawo, osiągając 100 km/h w niespełna 7,5 sekundy. Układ kierowniczy działa bardzo precyzyjnie, a zawieszenie stanowi dobry kompromis między komfortem i prowadzeniem.

Epiq zaskakuje zarówno dynamiką, jak i właściwościami jezdnymi

W trakcie miejskiej jazdy auto zaskakuje wygodą i sprawnie pokonuje progi zwalniające, zachowując się bardzo przewidywalnie. Dzięki kompaktowym wymiarom łatwo manewruje się nim w ciasnych uliczkach, a świetna widoczność znacząco ułatwiała jazdę w mieście. Dodatkowo dobrze wyprofilowane i wygodne fotele znacząco podnoszą komfort jazdy.

Skoda Epiq jest mała i wielka zarazem

Na plus należy uznać także ilość oferowane miejsca. Nawet wysokie osoby siedzące na przednich fotelach bez problemu odnajdą wygodną pozycję za kierownicą. Pojemność bagażnika wynosi 475 litrów, a po złożeniu tylnej kanapy rośnie do 1344 litrów. Jak przystało na Skodę, nie brakuje funkcji Simply Clever.

Trzeba jednak pamiętać, że mimo sporej przestronności, Epiq wciąż pozostaje autem miejskim, więc tylna kanapa może być nieco ciasna dla wysokich pasażerów - szczególnie jeśli przedni fotel jest mocno odsunięty. Mimo to, zestawiając ilość miejsca względem rozmiarów auta, można stwierdzić, że Skoda Epiq została bardzo dobrze przemyślana.

Skoda Epiq. Premiera, ceny i przewidywania

Światowa premiera Skody Epiq zaplanowana jest na pierwszą połowę tego roku. Dopiero wtedy będzie można w pełni ocenić, jak udany jest ten model. Pierwsze jazdy testowe pokazały jednak, że Epiq ma wszystko, by stać się naprawdę udanym miejskim elektrykiem. Podobnie jak inne modele czeskiej marki, nie próbuje na siłę "szokować", lecz stawia na praktyczność i komfort w codziennej jeździe.

Najważniejszą kwestią pozostaje jednak cena. Dzięki wspólnej platformie i produkcji w Hiszpanii, zarówno Skoda Epiq, jak i jej elektryczni krewni - ID.Polo, ID. Cross oraz Raval - mają kosztować około 30 tys. euro, czyli w przeliczeniu około 125 tys. zł. Oczywiście mowa o wariantach bazowych. Nieoficjalnie udało mi się dowiedzieć, że na wybranych rynkach cena może być nawet niższa. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem producenta, czeska nowość ma szansę stać się jednym z modeli, które na stałe zmienią rynek samochodów elektrycznych w Europie. Jest zatem na co czekać.

Światowa premiera Skody Epiq zaplanowana jest na pierwszą połowę tego roku

