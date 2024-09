Skoda Elroq coraz bliżej premiery. Taki będzie nowy model z Czech

Spis treści: 01 Skoda Elroq - nowy język stylistyczny

02 Skoda Elroq - wersje i osiągi

03 Skoda Elroq - kiedy w salonach?

Elektryczna rodzina Skody lada moment się powiększy. W listopadzie do gamy bezemisyjnych modeli, którą od lat samotnie reprezentuje Skoda Enyaq, dołączy Skoda Elroq. Kompaktowy SUV będzie wymiarami zbliżony do Skody Karoq i choć producent nie chwalił się jeszcze dokładnymi liczbami, już dziś wiemy, że pojemność bagażnika będzie wynosić od 470 do 1580 litrów. Nie zabraknie też rozwiązań ułatwiających codzienność (Simply Clever) w postaci schowków, przegródek czy siatki do przechowywania kabli.

Reklama

Skoda Elroq - nowy język stylistyczny

Nowym modelem producent z Mlada Boleslav rozpocznie kolejny, ważny etap. Skoda Elroq będzie bowiem pierwszym modelem, który wprowadzi nowy język stylistyczny o nazwie Modern Solid. Przy projektowaniu Elroqa zrezygnowano z charakterystycznego logo skrzydlatej strzały i zastąpili go klasycznym napisem "Skoda". Wraz z nowym modelem zadebiutuje też nowa maskownica o nazwie Tech Deck Face oraz reflektory LED, które wyróżniają się smukłymi górnymi paskami świetlnymi dla świateł pozycyjnych i kierunkowskazów oraz świateł do jazdy dziennej.

Zdjęcie Skoda Elroq na oficjalnych szkicach. / Skoda

Zupełnie nowe będzie również wnętrze. Czeska nowość czerpie garściami z rozwiązań znanych z innych modeli koncernu. W podstawowej wersji wyposażenia dominują ciemnoszare tkaniny i materiały pochodzące z recyklingu. Centralny wyświetlacz systemu infotainment ma standardowo przekątną ekranu 13 cali, a tuż pod nim znalazło się miejsce na najważniejsze fizyczne przyciski. Kierownica została pokryta materiałem przypominającym perforowaną skórę, a sam kierowca może otrzymywać dodatkowe informacje za pośrednictwem opcjonalnego wyświetlacza head-up. Fotele prezentowane w przedprodukcyjnych autach były zaskakująco wygodne i dysponowały elektryczną regulacją oraz funkcją masażu.

Zdjęcie Skoda Elroq w kamuflażu. / Krzysztof Mocek

Skoda Elroq - wersje i osiągi

Elektryczna nowość powstała na modułowej platformie MEB. Docelowo model dostępny będzie w czterech wariantach - 50, 60, 85 i 85x. Podstawowy model posiadać jeden silnik przy tylnej osi (170 KM) i akumulator o pojemności 55 kWh (brutto). Większy akumulator o pojemności 63 kWh (brutto) i mocniejszy silnik (204 KM) pojawi się w wersji Elroq 60. Oba modele będą rozpędzać się maksymalnie do 160 km/h. Warianty Elroq 85 i Elroq 85x zostaną wyposażone w akumulator o pojemności 82 kWh (brutto).

Zdjęcie Skoda Elroq będzie elektrycznym odpowiednikiem Skody Karoq. / Skoda

Napędzany na tylne koła Elroq 85 będzie dysponował mocą szczytową 286 KM, podczas gdy Elroq 85x wyposażony będzie w dodatkowy silnik elektryczny na przedniej osi, dzięki czemu ma oferować napęd na cztery koła w standardzie i moc szczytową 299 KM. Obie wersje osiągną prędkość maksymalną 180 km/h i zapewniać będą zasięg elektryczny sięgający nawet 560 kilometrów.

Każdy z wariantów będzie można naładować prądem stałym (DC). W zależności od wersji moc szybkiego ładowania będzie wynosić od 130 do 175 kW. Największe wartości będzie można uzyskać w modelach 85 i 85x. Wówczas naładowanie baterii od 10 do 80 proc. powinno zająć ok. 30 minut.

Skoda Elroq - układy napędowe Wersja 50 60 85 85x Pojemność akumulatora (kWh) (brutto/netto) 55/52 63/59 82/77 Moc wyjściowa (KM) 170 204 286 299 Prędkość maksymalna (km/h) 160 180 Napęd Tył 4x4

Zdjęcie Akumulatory nowej Skody będzie można naładować od 10 proc. do 80 proc. w mniej niż 28 minut. / Krzysztof Mocek

Skoda Elroq - kiedy w salonach?

Premiera nowej Skody Elroq zbliża się wielkimi krokami. Producent z Mlada Boleslav, gdzie produkowany będzie nowy model, zaprezentował właśnie oficjalne szkice elektrycznego SUV-a. Rynkowego debiutu możemy się spodziewać jesienią tego roku. Z kolei w 2025 roku rodzina powiększy się o Skodę Epic, w pełni elektrycznego miejskiego crossovera.

Zdjęcie Skoda Elroq ma spore szanse namieszać w swoim segmencie. / Krzysztof Mocek