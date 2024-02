Policjant w oznakowanym radiowozie wyprzedza przed przejściem dla pieszych

Do sieci trafiło nagranie z samochodowej kamery, na którym widać, jak kierowca oznakowanego radiowozu wyprzedza inny pojazd. Funkcjonariusz zdecydował się na taki manewr tuż przed przejściem dla pieszych, wyznaczonym ze względu na znajdujący się tam przystanek autobusowy.

Na szczęście w pobliżu nie było żadnego pieszego, więc tym razem taki manewr nikomu nie zagroził. Sprawa mimo to jest bulwersująca, a nagranie ze zdarzenia szybko zdobyło popularność w internecie.

Komenda policji w Płocku reaguje na nagranie

Sytuacja miała miejsce wczoraj i wczoraj też wideo trafiło do sieci. Dzisiaj natomiast na stronie Komendy Miejskiej Policji w Płocku pojawiło się oświadczenie w tej sprawie. Czytamy w nim, że kiedy tylko nagranie z oznakowaną Kią Sportage wyprzedzającą inny pojazd przed przejściem dla pieszych, trafiło do internetu, policjanci rozpoczęli ustalanie sprawcy wykroczenia:

Okazało się, że kierowcą, który złamał przepisy ruchu drogowego w miejscowości Czermno gm. Gąbin kierując oznakowanym pojazdem służbowym Kia jest funkcjonariusz policji z Komisariatu Policji w Gąbinie. W związku z popełnionym wykroczeniem policjant, zgodnie z obowiązującym taryfikatorem, został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 zł oraz nałożono na niego 15 punktów karnych.

Co więcej funkcjonariusz, który siedział za kierownicą radiowozu, musi liczyć się z konsekwencjami dyscyplinarnymi. Czynności wyjaśniające w tej sprawie wszczął wobec niego Komendant Miejski Policji w Płocku. Policjanci podkreślają też w swoim komunikacie, że każdy jest równy wobec prawa "przy czym odpowiedzialność funkcjonariuszy policji jest w takich sytuacjach podwójna".

Nam pozostaje jedynie wyrazić słowa uznania za błyskawiczną reakcję i przykładne ukaranie sprawcy zdarzenia. Uwagę zwraca też stwierdzenie, że "odpowiedzialność funkcjonariuszy jest podwójna". Trudno się z nim nie zgodzić - to policjanci mają za zadanie pilnować przestrzegania prawa. Jeśli sami łamią jakieś przepisy, to odbierane jest to przez społeczeństwo, jako przyzwolenie na lekceważenie prawa.