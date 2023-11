Spis treści: 01 Policja inwestuje w nowe radiowozy

Policja inwestuje w nowe radiowozy

Policja stale rozwija flotę oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów. Funkcjonariusza rozpoczęli właśnie odbiory kluczyków do 100 nowych pojazdów marki Skoda. Na zakupy przeznaczono ponad 22 mln złotych, jednak spora część kosztów została pokryta ze środków Unii Europejskiej.

Nowe radiowozy szybsze od dotychczasowych

Do jednostek w całym kraju trafią 83 oznakowane radiowozy Skoda Scala i 17, również oznakowanych radiowozów Skoda Superb. Na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza te ostatnie, bowiem jak podkreślają policjanci, są to obecnie jedne z najmocniejszych samochodów, którymi dysponują funkcjonariusze. Wszystkie egzemplarze zostały wyposażone w dwulitrowe jednostki benzynowe TSI o mocy 280 KM, a dzięki napędowi 4x4 są w stanie rozpędzić się od 0 do 100 km/h w 5,3 sekundy. Osiągami przewyższają zatem dotychczas użytkowane modele marki BMW.

Policjanci drogówki dostaną nowe mierniki prędkości

To jednak nie wszystko. Wraz z nowymi radiowozami policjanci ruchu drogowego otrzymali zupełnie nowe laserowe mierniki prędkości z rejestracją obrazu LTI 20/20 TruCAM II. To druga generacje używanych już od dłuższego czasu przed policją urządzenia.

Zdjęcie Nowe radiowozy policji / Policja

Policja ostrzega, że może mierzyć nimi prędkość z odległości kilkuset metrów, czy nawet kilometra, ale trzeba pamiętać, że w instrukcji zapisano iż pomiar tymi urządzeniami należy wykonywać z odległości między 30 a 150 metrów, a optymalna ostrość soczewki jest uzyskiwana przy 135 metrach. To i tak znaczny postęp w stosunku do I generacji, w której zasięg użytkowy soczewek wynosił 15-80 metrów przy pomiarach z ręki oraz 15 - 90 m - przy pomiarach ze statywu. Ponadto optymalną ostrość soczewki lunety dawały przy odległości 70 m.

Innymi słowy, podczas pomiarów wykonanych z odległości ponad 100, celownik w wizjerze nie musi pokrywać się z miejscem, na które pada promień lasera, a więc pomiar przestaje być wiarygodny.

Zakup radiowozów oznakowanych oraz laserowych mierników prędkości przyczynia się do sprawniejszej i efektywniejszej realizacji zadań przez policjantów, którzy poprzez swoje działanie wpływają na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. czytamy w oficjalnym komunikacie policji

Setka nowych radiowozów dla policji 1 / 8 Setka nowych radiowozów dla policji Źródło: Policja

Nowe radiowozy kosztowały 22 mln zł

Wartość zakupu nowych radiowozów wynosiła ponad 22 mln złotych. Większość tej kwoty została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej. W przetargu brało udział kilku przedstawicieli dostępnych na europejskim rynku producentów, jednak to oferta dilera Skody z Lublina okazała się dla służb najbardziej intratna.

Warto również przypomnieć, że całkiem niedawno w ręce polskich policjantów trafiło także 21 nowych furgonów MAN TGE. To również oznakowane i dobrze zabezpieczone pojazdy, które zasilą oddziały prewencji podczas zabezpieczania imprez masowych czy zgromadzeń publicznych.