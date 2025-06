Liczba wyprodukowanych egzemplarzy była bardzo ograniczona, a dotychczas sądzono, że żaden nie przetrwał do dziś.

O autobusach produkowanych przez Autosana czy Jelcza słyszał chyba każdy, również te osoby, które polską motoryzacją wcale się nie interesują. Jednak Bałtyk to już pojazd znany tylko największym fanom polskiej motoryzacji. Nie ma w tym nic dziwnego. Autobus wyprodukowano w niewielkiej serii, około 150 egzemplarzy w latach 1957-1963. Za produkcję odpowiadała Fabryka Urządzeń Budowlanych "Bumar" z Koszalinie.

Gotowe Bałtyki trafiały z Koszalina do miast w całej Polsce. Używały ich przedsiębiorstwa transportowe m.in. w Poznaniu i Lublinie, własnym autobusem dysponowała Huta im. Lenina w Krakowie, a także kopanie na Śląsku.

Jak wynika z zachowanych zdjęć, jeden egzemplarz wykonano czynem społecznym i pozostał on w Koszalinie, służąc producentowi.

Autobusy Bałtyk po cichu znikały z polskich dróg. W dużej mierze przez to, podwozie i silnik drugiej serii były takie same, jak w Jelczach 043, czyli popularnych "ogórkach", które z kolei były licencyjnymi wersjami Skody 706 RTO. Gdy więc przyszło do remontu, a nadwozia Bałtyku nie były już dostępne, wykorzystywano wciąż produkowane karoserie Jelcza.