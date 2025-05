Funkcjonariusze są szkoleni bez wcześniejszej wiedzy o typie pojazdów, co zwiększa realizm szkoleń.

Dwa z pojazdów wyposażono w manualną skrzynię biegów, co może być przydatne w specyficznych sytuacjach operacyjnych.

United States Secret Service to jedna z najstarszych federalnych agencji ścigania w Stanach Zjednoczonych. Zajmuje się ochroną najważniejszych osób w państwie oraz ich rodzin, a także prowadzi śledztwa w sprawach oszustw. Formacja zatrudnia 6,5 tys. osób, które są starannie szkolone w specjalnym ośrodku w stanie Maryland. Niedawno centrum szkoleniowe otrzymało dostawę dziesięciu nowych pojazdów od firmy General Motors, czyli wieloletniego dostawcy samochodów dla Secret Service, w tym najsłynniejszej limuzyny prezydenckiej nazywanej "Bestią".

General Motors dostarczyło dziesięć pojazdów. Do floty dołączyły:

Wieloletnia współpraca z tym samym dostawcą sprawia, że wybór konkretnych modeli samochodów nie jest zaskoczeniem. Warto jednak zwrócić uwagę na ciekawostkę - dwa z nowych pojazdów zostały wyposażone w manualną skrzynię biegów. To dość nietypowe rozwiązanie zwłaszcza na amerykańskie realia, gdzie od dekad dominuje zamiłowanie do automatycznych przekładni.

Wyjaśnienie takiego wyboru jest jednak bardzo proste. Choć w zdecydowanej większości przypadków wraz z podróżą prezydenta do innego kraju, transportowane są również odpowiednie pojazdy, funkcjonariusze Secret Service muszą być przygotowani na każdą ewentualność - w tym także na prowadzenie samochodów wyposażonych w manualną skrzynię biegów. Secret Service oczywiście nie ujawnił, które dokładnie modele otrzymały takie przekładnie, jednak można przypuszczać, że chodzi o wersje Blackwing modeli Cadillac CT4 i CT5, które jako jedyne oferują tę opcję fabrycznie.

Auta Secret Service to najmocniejsze, najlepsze i specjalnie przygotowane wersje

Choć wszystkie działania, system szkoleniowy, sposób ochrony czy wyposażenie pojazdów objęte są tajemnicą, to o nowych pojazdach szkoleniowych nieco wiemy.

Cadillac CT5-V Blackwing napędzany jest potężnym silnikiem V8 z kompresorem o pojemności 6,2 l, który generuje 677 KM i moment obrotowy na poziomie 893 Nm. Sprint do setki zajmuje zaledwie 3,6 sekundy, a maksymalna prędkość wynosi 322 km/h.

Cadillac CT5-V Blackwing to pocisk na czterech kołach. Jednostka V8 z kompresorem poraża mocą.

Mniejszy brat, czyli CT4-V Blackwing dysponuje mniejszym silnikiem V6 twin-turbo o pojemności 3,6 l, który może pochwalić się mocą 479 KM. Samochód rozpędza się do 304 km/h.

Podobnie jest z rozszerzaniem lub modernizacją floty - nowe modele są wprowadzane do scenariuszy treningowych bez wcześniejszego uprzedzenia. Ma to na celu zwiększenie elementu zaskoczenia i realizmu ćwiczeń. Takie podejście bezpośrednio przekłada się na lepsze przygotowanie do działania w nieprzewidywalnych warunkach, gdzie każda reakcja, decyzja i sekunda mają ogromne znaczenie.