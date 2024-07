SCT w Warszawie będzie większa? Aktywiści chcą rozszerzenia granic

Warszawa, jako pierwsze polskie miasto wyznaczyło Strefę Czystego Transportu, która obejmuje swoim obszarem większość Śródmieścia oraz przylegające do niego fragmenty Woli, Ochoty, Saskiej Kępy, Grochowa i Pragi. Władze stolicy podkreślają, że ustanowienie strefy było konieczne ze względu na ochronę zdrowia mieszkańców i ograniczenie poziomu smogu, który daje się we znaki zwłaszcza w sezonie zimowym. Dla kierowców oznacza to zakaz wjazdu samochodów z silnikami benzynowymi starszych niż z 1997 roku i aut z silnikiem Diesla sprzed 2005 roku. Tym samym SCT wyklucza pojazdy benzynowe z silnikami spełniającymi wymogi normy Euro 1 i Diesle z normą do Euro 3 włącznie.

"W Brukseli strefa jest cztery razy większa. Mamy do czego aspirować"

Chociaż pomysł utworzenia strefy pochwaliły już polskie ugrupowania ekologiczne, nie przeszkodziło im to w wystosowaniu apelu o jak najszybsze rozszerzenie jej granic. Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa - przedstawiciele Polskiego Alarmu Smogowego, Rodziców dla Klimatu i Clean Cities Campaign zaznaczają, że rozwiązanie udowodniło już swoją wartość w innych krajach europejskich, przyczyniając się do obniżenia stężenia dwutlenku azotu w największych miastach.

Wprowadzenie SCT, podobnie jak uchwał antysmogowych, powinno się odbywać w Polsce dawno temu. Jest ono przejawem odpowiedzialnego podejścia do zdrowia publicznego, a Warszawa, jako stolica, odgrywa tu szczególną rolę. Kamila Kadzidłowska z organizacji Rodzice dla Klimatu

Także rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego Piotr Siergiej ocenił podczas czwartkowej konferencji prasowej, że wprowadzenie STC to dobra decyzja miejskich radnych. Zwrócił uwagę, że rozwiązanie może być dla części społeczności kontrowersyjne, jednak dodał, że z badania opinii mieszkańców stolicy przeprowadzonego przez urząd miasta wynika, że ponad 70 proc. jej mieszkańców popiera ten pomysł.

Największą poprawę odczujemy za 3,5 roku, kiedy wejdą przepisy, które będą mówiły, że po Warszawie będą mogły się poruszać diesle (spełniające normę) Euro 6 i samochody benzynowe Euro 4. To będzie fundamentalna zmiana emisyjności pojazdów. powiedział Siergiej

Katarzyna Kalinowska z Clean Cities Campaign zaapelowała z kolei, by na wprowadzenie SCT patrzeć jak na krok w kierunku poprawy zdrowia i jakości życia mieszkanek i mieszkańców Warszawy. Działaczka zaznaczyła jednak, że warszawska strefa obejmuje zaledwie 7 proc. miasta, czyli 37 kilometrów kwadratowych.

W Brukseli strefa jest cztery razy większa, ma 161 km kw., w Londynie - 1500 km kw. Mamy więc do czego aspirować. podkreśla Katarzyna Kalinowska

Strefa Czystego Transportu w Warszawie miała być dwa razy większa

Założenia warszawskiej Strefy Czystego Transportu pojawiły się 14 listopada i stanowiły spore zaskoczenie, ponieważ strefa została znacznie powiększona względem pierwotnego projektu. Początkowo miała ona objąć większość Śródmieścia, a także przylegające do niego fragmenty Woli, Ochoty, Saskiej Kępy, Grochowa i Pragi. W kolejnym projekcie, który chciało procedować miasto, obszar strefy powiększono jednak ponad dwukrotnie.

W czasie obrad rady miasta, które prowadzone były na początku grudnia (kiedy to radni zajmowali się projektem SCT), mieszkańcy gremialnie wyrazili swój sprzeciw. Reakcją radnych było złożenie dwóch poprawek do projektu. Jedna zakładała zmniejszenie obszaru SCT do jej obecnego kształtu.

Stołeczny ratusz zaznacza jednak, że wymagania stawiane samochodom będą systematycznie zaostrzane co dwa lata. Począwszy od 2026 r. pojazdy będą musiały podlegać następującym wymogom:

pojazd z silnikiem benzynowym (w tym LPG) będzie musiał spełniać normę Euro 3 lub być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2000 r. (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia - 26 lat)

pojazd z silnikiem Diesla (w tym LPG) będzie musiał spełniać normę przynajmniej Euro 5 lub być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2009 r. (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia - 17 lat).

Władze Warszawy informują również, że SCT w swoim pierwszym etapie obejmuje niewielką liczbę pojazdów, bo wymogów obowiązujących od 1 lipca nie spełnia tylko około 3 proc. pojazdów poruszających się po stolicy Polski.