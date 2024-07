SCT w Krakowie obejmie całe miasto. Radni nie zastosują się do wyroku sądu

Chociaż Kraków miał być pierwszym polskim miastem, w którym zacznie obowiązywać Strefa Czystego Transportu, w rzeczywistości miejsce to przypadło Warszawie. Stało się tak z powodu zaskarżenia uchwały Rady Miasta Krakowa do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który w całości odrzucił jej treść. Na nową datę wprowadzenia SCT w stolicy Małopolski wyznaczono 1 lipca 2025 roku, co jednak ciekawe - radni nie zdecydowali się zrezygnować ze wszystkich wadliwych założeń.

Zdjęcie SCT w Krakowie. Urzędnicy chcą zostać przy pierwotnym projekcie / fot. Beata Zawrzel/REPORTER / East News