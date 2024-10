Sceny jak z amerykańskiego filmu. Żywioł zniszczył tysiące aut

Do ekstremalnych zdarzeń pogodowych doszło we wtorek. To wtedy nad wieloma regionami Hiszpanii pojawiły się nawalne opady deszczu i tornada. Były to efektem zjawiska atmosferycznego, określanego w Hiszpanii jako DANA (hiszp. depresion aislada en niveles altos). Powstaje ono, gdy zimne powietrzne napotyka nad Morzem Śródziemnym ciepłe i wilgotne, tworząc niestabilność atmosferyczną, a w konsekwencji ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak burze, tornada i powodzie.

DANA uderzyła w Hiszpanię

Najbardziej ucierpiały okolice położonej na południowym wschodzie Hiszpanii Walencji. Według danych służb meteorologicznych w miejscowości Chiva (na zachód od Walencji) w ciągu czterech godzin spadły 343 mm deszczu. Dla porównania - to mniej więcej tyle, ile spadło w tym roku podczas powodzi w Kotlinie Kłodzkiej, ale w ciągu trzech dni.

