"Ciężarne samochody" w Chinach

Popularność w internecie zdobyły ostatnio nagrania przedstawiające tzw. "ciężarne samochody" z Chin. Na udostępnionych filmach i zdjęciach można zobaczyć auta pokryte wielkimi bąblami. Oczywiście sprawa nie dotyczy samej konstrukcji samochodów, a jedynie folii, którymi są pokryte - to stosunkowo tani sposób na zmianę wyglądu auta. Internauci podejrzewają, że sprawa ma związek z upałami, które w ostatnim czasie nawiedziły Państwo Środka. Nie można tutaj odmówić logiki - ciepłe powietrze prowadzi do rozszerzania różnych materii. Przykładem mogą być linie wysokiego napięcia, które latem są znacznie bardziej rozciągnięte.

Zdjęcie Auta z bąblami zostały okrzyknięte "ciężarnymi samochodami". / MyLordBebo/X/ zrzut ekranu /

Skąd wzięły się bąble na samochodach?

Warto zaznaczyć, że przy nakładaniu folii zostają pod nią pęcherzyki powietrza, które powinny zostać usunięte. Istnieje jednak szansa, że leniwy lub nieuważny pracownik serwisu mógł wykonać swoją pracę nie do końca dobrze. Wyliczenia portalu theautopian.com, na które powołuje się jalopnik.com pokazują jednak, że nawet przy bardzo wysokich temperaturach niemożliwe byłoby wytworzenie tak wielkich bąbli.

Jak mogło w takim razie dojść do zjawiska określanego jako "ciężarne samochody"? Najprawdopodobniej ma to związek z procesem usuwania folii. Sprężone powietrze jest wdmuchiwane pod folię, by można było ją ściągnąć. Najbardziej realnym scenariuszem jest więc sytuacja, w której auta zostały nagrane w czasie trwania procesu usuwania okleiny.