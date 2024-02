Samochody pojadą 80 metrów nad ziemią. To będzie najwyższa estakada w Polsce

Budowana droga ekspresowa S19 ma stanowić istotną część międzynarodowego szlaku Via Carpatia. Jednym z jej najważniejszych fragmentów będzie odcinek między Babicą a Jawornikiem, którego ślad przetnie mocno pagórkowaty teren, charakterystyczny dla krajobrazu Bieszczad. To także tam powstanie 80-metrowa estakada – będzie to największy taki obiekt w Polsce.

Zdjęcie To będzie najwyższa estakada w Polsce / GDDKiA