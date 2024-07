Spis treści: 01 Odcinek S17 z nowym wykonawcą. Poprzedniego wykluczono z przetargu

Odcinek S17 z nowym wykonawcą. Poprzedniego wykluczono z przetargu

W przypadku odcinka drogi ekspresowej S17 na odcinku od węzła Krasnystaw Północ do węzła Izbica był to już drugi wybór wykonawcy. W przetargu na realizację tego fragmentu złożono 12 ofert opiewających na kwotę od niemal 838 mln zł do przeszło 1,3 mld zł. Budżet GDDKiA na tę inwestycję to 1,14 mld zł.

W styczniu 2024 roku zdecydowano, że odcinek S17 zrealizuje firma Motostal Warszawa. Firmy, które brały udział w przetargu, złożyły w związku z tym wnioski do Krajowej Izby Odwoławczej. W lutym KIO nakazała GDDKiA unieważnienie wyboru i przeprowadzenie ponownej analizy ofert. To jednak nie wszystko. KIO zdecydowała, że poprzedni zwycięzca przetargu zostaje wykluczony z postępowania. Motostal Warszawa zaskarżył wyrok do sądu, jednak ten oddalił skargę w całości. Po ponownej analizie ofert GDDKiA zdecydowała, że odcinek S17 zrealizuje firma Budimex. Jej oferta opiewa na 961 547 274,96 zł.

GDDKiA zwraca uwagę, że jeśli tym razem pozostałe firmy nie złożą odwołań, uprzednia kontrola przeprowadzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie wykaże nieprawidłowości, a wybrany wykonawca przedstawi gwarancję należytego wykonania, możliwe będzie podpisanie umowy.

Przebieg odcinka S17 Krasnystaw - Izbica

Odcinek Krasnystaw - Izbica będzie liczył 18,8 km. Zacznie się w miejscowości Zakręcie przed Krasnymstawem. Początkowo trasa będzie przebiegać w śladzie obecnej drogi krajowej nr 17. Następnie przekroczy Żółkiewkę i od zachodu ominie m.in. Latyczów, Dworzyska, Tarnogórę i Izbicę. Później przekroczy linię kolejową relacji Rejowiec - Hrebenne. Trasa zakończy swój bieg na przecięciu z obecną DK17 w okolicach Krasnego. W ramach inwestycji wybudowane zostaną trzy węzły - Krasnystaw Północ, Krasnystaw Południe i Izbica. Planuje się również, że zostanie zbudowana para Miejsc Obsługi Podróżnych Ostrzyca oraz obwodu utrzymania drogi ekspresowej w okolicach Krasnegostawu.

Droga ekspresowa S17 poprowadzi od Warszawy do granicy z Ukrainą

Droga ekspresowa S17 będzie prowadzić od Warszawy przez Lublin, Zamość, Tomaszów Lubelski aż do granicy państwa w Hrebennem. Stanowić ona będzie również element międzynarodowej drogi E372 prowadzącej ze stolicy Polski do Lwowa. Trasa, na węźle Piaski Wschód, łączyć się będzie z drogą ekspresową S12 Piaski - Dorohusk. Ponadto, dzięki wybudowanym odcinkom S12 na wspólnym przebiegu S17 oraz istniejącym istniejącym węzłom na obwodnicy Lublina, droga połączy się również z trasą S19.

Zdjęcie Przebieg drogi S17 / GDDKiA

Droga ekspresowa S17. Budowa na odcinku Piaski - Hrebenne

Fragment trasy między Piaskami i Hrebennem liczy ok. 125 km. Obecnie na etapie realizacji są trzy odcinki prowadzące od Zamościa w kierunku Hrebennego. Wykonawcy tras Zamość Wschód - Zamość Południe, Zamość Południe - Tomaszów Lubelski oraz Tomaszów Lubelski - Hrebenne (łącznie to niemal 50 km) wykonawcy złożyli w ubiegłym roku wnioski do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). Procedury te są w toku.

W przypadku odcinków Piasków - Krasnystaw oraz Izbica - Zamość Sitaniec GDDKiA wybrała już wykonawców. Obecnie prowadzone są kontrole przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Dwa odcinki na fragmencie między Piaskami i Hrebennem są na etapie prac przygotowawczych. W przypadku odcinka Łopiennik - Krasnystaw uzyskano już decyzję środowiskową. Dla fragmentu Zamość Sitaniec - Zamość Wschód procedura ta jest w toku. Ogłoszenie przetargów na realizację planowane jest na przyszły rok.