Przetarg na obsługę tunelu na Zakopiance

W przetargu na obsługę i utrzymanie tunelu znajdującego się pod masywem Luboń Mały w ciągu drogi ekspresowej S7 swoje oferty złożyły trzy firmy. Prezentują się one następująco:

WASKO S.A.: 20 621 196 zł

Voltar System Sp. z o.o.: 23 202 720 zł

Urkom Sp. z o.o.: 26 089 554,60 zł

Co ciekawe, wszystkie oczekują za wykonanie zadania znacznie mniejszych pieniędzy niż zarezerwowane na ten cel przez GDDKiA środki - ponad 32 mln zł. To oznacza, że roczny nadzór na tunelem drogowa dyrekcja wycenia na około 10,6 mln zł.

Drogowcy zwracają uwagę, że firmy ubiegające się o wygraną w przetargu, musiały uwzględnić nie tylko cenę, ale także wykazać się odpowiednio doświadczonym koordynatorem centrum i zespołem serwisantów. Teraz krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zajmuje się analizą ofert. Wybrany wykonawca będzie przez trzy lata zajmował się obsługą tunelu na Zakopiance.

Obsługa tunelu to praca na całą dobę

Centrum Zarządzania Tunelem charakteryzuje się pracą w trybie ciągłym. W tym przypadku nie ma dni wolnych. Jak tłumaczy krakowski oddział GDDKiA właśnie dlatego tak istotnym kryterium są kwestie jakościowe dotyczące zespołu wykonawcy. Ponadto zwycięzca przetargu będzie również odpowiedzialny za bieżące utrzymanie urządzeń i systemów infrastruktury, zarówno w tunelu, jak i w budynkach technicznych. Na liście obowiązków znajdzie się również utrzymanie czystości obiektów, naprawy i usuwanie ewentualnych awarii.

Tunel na Zakopiance był najdłuższy w Polsce

Tunel w ciągu drogi ekspresowej S7 został udostępniony w listopadzie 2022 roku, po ponad pięciu latach od rozpoczęcia drążenia. Stworzenie tej konstrukcji kosztowało miliard złotych. Obiekt ma ponad 2 km długości (dokładnie 2 058 metrów) i posiada dwie nawy. W każdej z nich znajdują się dwa pasy ruchu o szerokości po 3,5 metra każdy, a także trzymetrowy pas awaryjny. Jeszcze do niedawna był to najdłuższy tunel pozamiejski w Polsce. Pod koniec lipca miano to odebrał mu 2,3-kilometrowy tunel znajdujący się w ciągu odcinka S3 Bolków - Kamienna Góra.

Tunel na Zakopiance objęty jest stałym monitoringiem. Składa się on z 26 kamer obrotowych, 30 kamer stałopozycyjnych i 114 kamer do wideodetekcji. Monitoring natychmiast automatycznie wykrywa wszystkie nietypowe zachowania (np. jazda pod prąd, cofanie czy zatrzymanie się samochodu) i alarmuje operatora. Ponadto w tunelu działa odcinkowy pomiar prędkości, a kierowcy zobowiązani są do jazdy z prędkością do 100 km/h.