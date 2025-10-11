W skrócie Wartość szkód wyrządzonych przez nielegalne wjazdy pojazdami do lasu wzrosła w ciągu pięciu lat aż 40-krotnie.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt zaostrzenia kar dla kierowców łamiących zakaz wjazdu do lasu.

Największy problem stanowią wjazdy quadami i motocyklami, a nowe przepisy mają skuteczniej zniechęcać do takich praktyk.

Straty w lasach wzrosły 40-krotnie

Według danych Lasów Państwowych wartość strat w kategorii tzw. bezprawnego korzystania z lasu, obejmującej m.in. nieuprawnione wjazdy pojazdami, wzrosła w ostatnich latach w sposób drastyczny.

2020 r. - 640 566 zł,

2021 r. - 2 847 486 zł,

2022 r. - 3 113 014 zł,

2023 r. - 19 394 913 zł,

2024 r. - 25 839 759 zł.

Skala szkód wymusiła reakcję resortu sprawiedliwości. W uzasadnieniu projektu wskazano, że dotychczasowe kary nie spełniają funkcji prewencyjnej i nie powstrzymują kierowców przed łamaniem prawa.

Za nielegalny wjazd do lasu grożą wysokie grzywny

Projekt ustawy (UD275) przewiduje podniesienie kar za wjazd pojazdami mechanicznymi do lasów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Dotyczy to samochodów, motocykli krosowych, quadów, a nawet pojazdów zaprzęgowych.

Obecnie za złamanie zakazu grozi mandat do 500 zł. W praktyce oznacza to, że wielu kierowców traktuje przepisy jako symboliczne i nieodstraszające.

Ministerstwo podkreśla, że zarówno pojazdy spalinowe, jak i elektryczne mogą powodować podobne szkody: hałas, niszczenie roślin i siedlisk zwierząt oraz ingerencję w środowisko naturalne. Celem nowych przepisów jest ograniczenie takich praktyk poprzez dotkliwe sankcje finansowe.

Skala nielegalnych wjazdów do lasu

Statystyki Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych wskazują na tysiące przypadków rocznie.

w 2020 r. - 37 333,

w 2021 r. - 36 303,

w 2022 r. - 50 044.

Najwięcej naruszeń dotyczy quadów i motocykli, których popularność w ostatnich latach wyraźnie wzrosła. Wiele osób wykorzystuje je nie na torach czy wyznaczonych trasach, lecz w miejscach objętych zakazem.

Kiedy można wjechać do lasu?

Aktualnie - zgodnie z Ustawą o lasach z 1991 r. - jazda pojazdami mechanicznymi po lesie jest dozwolona wyłącznie po drogach publicznych. Ustawa ta, wraz z regulacjami o ochronie przyrody z 2004 r., ma na celu ochronę lasów i lokalnych ekosystemów przed degradacją wyrządzoną przez pojazdy.

Brak szlabanu na leśnej, czy brak znaku zakazu ruchu nie oznacza więc, że dana droga jest otwarta dla ruchu. Leśne drogi zwykle nie są drogami publicznymi, więc nie wolno z nich korzystać.

Warto zwrócić uwagę, że uważać muszą nie tylko fani offroadu, ale również osoby wybierające się na grzyby. Muszą one pamiętać, aby parkować jedynie w miejscach do tego wyznaczonych oraz poruszać się po drogach udostępnionych dla ruchu.

