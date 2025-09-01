W skrócie Rząd rozpatruje zmiany w przepisach dotyczących młodych kierowców oraz obowiązku noszenia kasków przez dzieci jeżdżące na rowerach i hulajnogach.

Nowelizacja przewiduje surowsze kary dla kierowców przekraczających prędkość, okres próbny dla młodych kierowców i obowiązkowe kursy doszkalające.

W projektowanych przepisach podwyższono limit prędkości dla ciągników rolniczych i przewiduje się ich wejście w życie najwcześniej w 2026 roku.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że podczas wtorkowych obrad rząd przyjął projekt ustawy o prawie jazdy dla siedemnastolatków i obowiązkowych kaskach

Utrata prawa jazdy za przekroczenie prędkości poza terenem zabudowanym

Jednym z najważniejszych rozwiązań jest wprowadzenie możliwości zatrzymania prawa jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h nie tylko w obszarze zabudowanym, jak dotychczas, lecz także poza nim.

Nowy zapis odnosi się do dróg jednojezdniowych o ruchu dwukierunkowym. Nie obejmie natomiast autostrad, tras ekspresowych ani innych dróg, na których kierunki jazdy są fizycznie oddzielone.

Prawo jazdy od 17 lat, ale z ograniczeniami

Nowelizacja zakłada również wprowadzenie prawa jazdy kat. B dla osób, które ukończyły 17 lat. Taki dokument będzie obowiązywał wyłącznie w Polsce, a jego posiadacz nie stanie się od razu w pełni samodzielnym kierowcą.

Przez pierwsze sześć miesięcy - lub do osiągnięcia pełnoletności - młody kierowca będzie mógł prowadzić auto wyłącznie w towarzystwie opiekuna. Osoba ta musi mieć minimum 25 lat, prawo jazdy kat. B od co najmniej pięciu lat, nie być objęta zakazem prowadzenia pojazdów oraz znajdować się w stanie trzeźwości i wolnym od środków odurzających.

Oznacza to, że 17-latek nie przejmie obowiązków "szofera" po rodzinnej imprezie - przepisy wykluczają taką możliwość. Co więcej, to właśnie nastolatek będzie musiał upewnić się, czy jego opiekun spełnia wymagania, m.in. czy nie pił alkoholu i czy posiada ważne prawo jazdy. W jaki sposób ma tego dokonać? Ustawodawca nie podał jasnych wskazówek.

Stosowne ograniczenia zostaną wpisane na prawo jazdy w postaci specjalnego kodu, co oznacza konieczność wymiany dokumentu po ukończeniu 18 lat. Czy w świetle tych restrykcji 17-latkowie masowo ruszą po nowe prawa jazdy? Można mieć wątpliwości.

Warto przypomnieć, że przed 2002 rokiem istniała możliwość uzyskania "dorosłego" prawa jazdy w wieku 17 lat za zgodą rodziców, jednak rozwiązanie to zostało zniesione.

Okres próbny dla młodych kierowców

Wprowadzony zostanie również okres próbny - dwuletni dla osób pełnoletnich oraz trzyletni dla 17-latków, przy czym nie będzie on mógł trwać dłużej niż do ukończenia 20. roku życia. W tym czasie młodych kierowców obejmie całkowity zakaz prowadzenia po alkoholu (dla pozostałych kierowców dopuszczalny jest limit do 0,2 promila). Dodatkowo będą obowiązywać obniżone limity prędkości: 50 km/h w obszarze zabudowanym, 80 km/h poza nim i 100 km/h na autostradach oraz drogach ekspresowych. W okresie próbnym nie będzie też możliwości wykonywania usług przewozowych.

Przepisy przewidują, że złamanie zasad będzie miało konkretne konsekwencje. Jeśli kierowca w okresie próbnym dopuści się dwóch wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym, okres ten automatycznie wydłuży się o kolejne dwa lata. Może się to jednak zdarzyć maksymalnie dwukrotnie. Kolejne przewinienia będą już skutkowały cofnięciem uprawnień.

W praktyce oznacza to, że dwa mandaty wydłużą okres próbny o dodatkowe 24 miesiące. Nietrudno więc przewidzieć, że wśród części kandydatów pojawi się pytanie, czy nie lepiej poczekać z kursem i egzaminem do ukończenia 20 lat, by od razu wejść w "dorosły" system i uniknąć dodatkowych ograniczeń.

Nowe kursy doszkalające

Nowelizacja podejmuje temat obowiązkowych kursów doszkalających. Redukcja będzie możliwa jedynie za naruszenia przepisów ruchu drogowego o mniejszej wadze (np. niewłaściwe parkowanie czy niewielkie przekroczenie prędkości).

Dziecko na rowerze tylko w kasku

Zgodnie z zaakceptowanym projektem przepisów, dzieci do 16. roku życia - podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną czy urządzeniem transportu osobistego - będą musiały używać kasków. Wyjątkiem będzie jazda pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

W projekcie znalazła się również propozycja zwiększenia maksymalnej prędkości ciągników rolniczych z obecnych 30 km/h do 40 km/h. Resort tłumaczy tę decyzję oczekiwaniami rolników i podkreśla, że nowoczesne maszyny rolnicze dysponują wysokim poziomem bezpieczeństwa czynnego i biernego, co ma przeciwdziałać wypadkom i uzasadnia podwyższenie limitu prędkości.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa trafi teraz pod obrady Sejmu i Senatu. Aby nowe przepisy zaczęły obowiązywać, konieczny będzie jeszcze podpis prezydenta - a ten wcale nie jest przesądzony.

W praktyce oznacza to, że realny termin wejścia zmian w życie to najwcześniej rok 2026.

