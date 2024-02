Rząd obiecał, a kierowcy uwierzyli. Zostają bez auta i z dużym problemem

Dane pojazdu zawarte w zakładce "Moje pojazdy", udostępnionej w aplikacji mObywatel 2.0, nie są podstawą do wydania zezwolenia na odbiór usuniętego pojazdu. Zgodnie z § 2 ust. 4 załącznika nr 3 Regulaminu korzystania z aplikacji mObywatel 2.0, dane dostępne w usłudze nie stanowią dowodu rejestracyjnego oraz nie są tożsame z dowodem rejestracyjnym, ani go nie zastępują. Dokumentem upoważniającym do odebrania pojazdu jest dowód rejestracyjny w formie dokumentu.

czytamy na stronie Straży Miejskiej