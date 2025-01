Ceny paliw pozostają na wysokim poziomie i kierowcy szukają różnego rodzaju sposobów, by zaoszczędzić pieniądze wydawane na stacjach. W takiej sytuacji szczególnie atrakcyjnie prezentuje się perspektywa rządowej dopłaty na paliwo – chodzi o zwrot podatku akcyzowego. W tym roku Rada Ministrów przygotowała na ten cel 2,013 mld zł . By skorzystać z dopłat, trzeba jednak spełnić szereg warunków.

To jednak nie wszystko. Zwrot jest ustalany na podstawie powierzchni użytków rolnych, które są w posiadaniu lub współposiadaniu (w takiej sytuacji tylko jeden ze współwłaścicieli ma prawo złożyć wniosek, ale musi on być podparty pisemną zgodą pozostałych współwłaścicieli, oczywiście taka procedura nie dotyczy małżeństw) producenta rolnego określone w ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z obecnymi przepisami zwrot akcyzy za paliwo rolnicze następuje za okresy sześciomiesięczne, co oznacza, że rolnicy otrzymują go dwa razy w roku. Pierwsza tura składania wniosków rozpoczyna się 1 lutego 2025 roku i kończy się 28 lutego 2025 r. Oznacza to, że rolnicy muszą wówczas załączyć faktury VAT z okresu od 1 sierpnia 2024 roku do 31 stycznia 2025 r. Druga tura składania wniosków rozpocznie się 1 sierpnia 2025 r. i potrwa do 1 września 2025 r. Wówczas rolnicy muszą załączyć faktury VAT za okres od 1 lutego 2025 r. do 31 lipca 2025 r.