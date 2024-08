Wracając późną wieczorową porą zatrzymałam się na przejeździe kolejowym. Gdy tylko szlaban podniósł się, kierowcy stojący za mną zaczęli mnie poganiać - mrugać światłami i trąbić. Ruszyłam, gdy szlaban podniósł się do góry, żeby nie blokować przejazdu. O całej sytuacji zapomniałam, ale kilka tygodni później w mojej skrzynce pocztowej pojawił się list z GITD. W środku niemiła niespodzianka - mandat w wysokości 2 tys. zł i 15 punktów karnych. Na zdjęciu widać wyraźnie, że zapora jest uniesiona, ale okazało się, że nie do końca. Mogłam ruszyć sekundę później i nie byłoby problemu. To najdroższa sekunda w moim życiu.

napisała Katarzyna