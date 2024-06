Spis treści: 01 Ruszają prace nad poszerzeniem A2

Autostrada A2 to główny ciąg komunikacyjny łączący wschodnia i zachodnią Polskę, należy też częściowo do Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Odcinkiem będącym jednocześnie autostradową obwodnicą Poznania przejeżdża 56 tysięcy pojazdów na dobę. W związku z tym juz w 2021 r. podjęto decyzję o konieczności poszerzenia 10-kilometrowego fragmentu tej trasy do 3 pasów jazdy w każdym kierunku.



Ruszają prace nad poszerzeniem A2

Od pierwszych analiz do uruchomienia prac minęły 3 lata. Zarządca tego odcinka - Autostrada Wielkopolska - poinformował właśnie o terminie rozpoczęcia prac przygotowawczych: przypada on na 10 czerwca tego roku.

Jak zapowiedziano, drogowcy rozpoczną odgradzanie terenu, na którym będą prowadzone prace, wytyczą tymczasowe pasy włączania się do ruchu oraz do jazdy na wprost, zgodne z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu, a dodatkowo wybudują tymczasowe przejazdy przez pas rozdziału pomiędzy jezdniami na odcinku pomiędzy węzłami Poznań Krzesiny a Poznań Wschód. Projekt zakłada utrzymanie dwóch pasów ruchu dla każdego kierunku podczas realizacji właściwych prac budowlanych.



Właściwe prace budowlane na autostradowej obwodnicy Poznania ruszą 17 czerwca

Według zapisów projektu, poza dobudowaniem trzeciego pasa na liczącym 10 km odcinku pomiędzy węzłami Poznań Krzesiny a Poznań Wschód, wymieniona zostanie nawierzchnia na całej szerokości drogi. Nowa będzie lepiej przystosowana do większego natężenia ruchu i bardziej wytrzymała. Ponadto zostaną zamontowane bariery ochronne oraz wybudowane nowe i rozbudowane istniejące ekrany akustyczne. W efekcie na rozbudowywanym odcinku powstanie ponad 5 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni ekranów akustycznych oraz prawie 19 tysięcy metrów barier ochronnych. Prace mają objąć także przebudowę infrastruktury podziemnej i naziemnej oraz poszerzenie i remont dwóch mostów autostradowych. W sumie nowa nawierzchnia ma objąć powierzchnię 280 tys. metrów kwadratowych.

Kiedy poszerzona A2 zostanie oddana do użytku?

Na żadnym etapie prac obwodnica nie zostanie zamknięta dla kierowców, ale należy się spodziewać częściowych utrudnień w ruchu. Wykonawca zakłada, że realizacja przedsięwzięcia potrwa 18 miesięcy i zostanie ukończona do końca 2025 r.