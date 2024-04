Rusza maraton pomiarów prędkości. To największa akcja policji w Europie

W dobę ukarali 150 tys. kierowców

Poprzednia edycja maratonu pomiarów prędkości organizowana przez ROADPOL była bardzo udana. W ciągu zaledwie doby policjanci w Unii Europejskiej zatrzymali i ukarali ponad 150 tys. kierowców za przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Rekordziści poruszali się z prędkościami rzędu 180 km/h na drogach, gdzie maksymalnie wolno jechać z prędkością 60 km/h.

Zdjęcie Nieoznakowane radiowozy BMW wyróżniają się pewnymi elementami. / Stanislaw Bielski/REPORTER / East News

Nieoznakowany radiowóz. Jak go rozpoznać?

Po polskich drogach jeździ ponad 250 nieoznakowanych radiowozów. W policyjnych szeregach do łapania piratów drogowych wykorzystywane są najczęściej BMW serii 3, Cupry Leon, Ople Insignie, Skody Superb czy Volkswageny Passaty. Dlaczego właśnie te? To bardzo popularne modele, które w ciemnych kolorach prawie w ogóle nie przyciągają uwagi - dzięki temu łatwo wtapiają się w tłum i są skuteczne.

Nieoznakowane radiowozy najczęściej nie różnią się wyglądem zewnętrznym od innych egzemplarzy jeżdżących po polskich drogach. Uwagę należy więc zwracać na detale - bo to w nich tkwi diabeł. Jak zdemaskować nieoznakowany radiowóz? Oto kilka przykładów:

Kierowca i pasażer - policjanci grupy Speed zwykle jeżdżą dwójkami, zatem jeśli w samochodzie siedzą tylko dwie osoby (niekoniecznie mężczyźni) to również może być sygnałem że masz do czynienia z radiowozem.

Oznaczenie modelu - floty policji zasiliły w głównej mierze wersje spalinowe z napędem na wszystkie koła (330i xDrive) oraz hybrydy typu plug-in z charakterystyczną klapką gniazda ładowania na lewym przednim błotniku (330e). Policja może się poruszać zwykłym sedanem lub odmianą “GT" z większym kufrem.

Rejestrator za szybą - kamera umieszczona w centralnym punkcie na desce rozdzielczej. Ma niewielkie rozmiary, ale dobre oko powinno ją dostrzec. Zwróć również uwagę na zagłówki w drugim rzędzie - jeżeli są złożone, to jest szansa, że na tylnej półce zamontowano rejestrator.

Wyświetlacz za tylnym zagłówkiem - zwykle ukryty za lekko przyciemnioną szybą, ma wygląd czarnego prostokąta. Trudno go zauważyć, jednak gdy przyjrzysz się dokładnie, możesz dostrzec jego charakterystyczny kształt. W niektórych radiowozach jest wysuwany/rozwijany, przez co po złożeniu może nie być go widać.

Dodatkowa antena na dachu - to element specjalistycznego wyposażenia który może być przymocowany do seryjnej anteny BMW umieszczonej w charakterystycznej płetwie rekina na dachu samochodu.

Sygnalizacja świetlna - LED-owe światła umieszczone w grillu samochodu oraz wewnątrz, obok lusterka wstecznego. Również trudne do zauważenia, możesz widzieć je w lusterku jako białe paski ukryte pod grillem, jednak z reguły są dobrze ukryte.

Zdjęcie W piątek 19 kwietnia na drogach całej Polski można się spodziewać masowych kontroli prędkości. / News Lubuski / East News

Jaki mandat za przekroczenie prędkości?

Zbyt szybka jazda jest niebezpieczna, nieodpowiedzialna i nielegalna. Zgodnie z polskim taryfikatorem także zagrożona wysokimi karami. Grożą za to wysokie mandaty i punkty karne. Ile dokładnie?