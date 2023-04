Rozwiązał największy problem Fiata 500. Powiększył kufer kubłem na śmieci

Spis treści: 01 Fiata 500e zamienił w małą śmieciarkę

Nie wiemy która kwestia była właściciela ważniejsza, ale trzeba przyznać, że udało mu się upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Przy okazji zdjęcie jego samochodu obiegło cały internet i co najlepsze, wykonanie spotkało się bardzo pozytywnym odbiorem. Teraz elektryczny Fiat 500e jest nie tylko bardziej praktyczny, ale też nieco bardziej rasowy. Błękitny lakier z pomarańczowym kontenerem przywodzi na myśl legendarne barwy Gulfa.

Fiata 500e zamienił w małą śmieciarkę

Dlaczego to zrobił? Cóż, przestrzeń bagażowa w tym elektrycznym maluszku mierzy niecałe 185 litrów, po złożeniu siedzeń rośnie ewentualnie do 550 litrów. Na miejskie wojaże tyle przestrzeni wystarczy, jednak jeśli przyjdzie nam pojechać gdzieś dalej i na dłużej, pojawią się problemy. Teraz tego problemu już nie ma, bo kufer włoskiego mieszczucha powiększył się kilkaset litrów. Właściciel pomyślał nawet o dobrej ekspozycji tablic rejestracyjnych - szanujemy.

Pomysł oryginalny, a koszt modyfikacji niewielki

Owszem, można było pomyśleć o bagażniku dachowym, ale czy to nie byłoby zbyt banalne? Holender miał swój oryginalny pomysł i co więcej, zrealizował go niewielkim kosztem. Takie kontenery na odpady, kosztują w sieci od 800 do 1100 zł. To nie tak wiele, jak na tak ciekawe zastosowanie. Przy okazji auto zyskało w internecie wielką sławę. Pozostaje tylko czekać, aż znajdzie się ktoś, kto powtórzy ten numer. Nie będziemy zdziwieni, jeśli zapoczątkuje to nowy trend.

