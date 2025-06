Choć oficjalne otwarcie Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta nastąpi dopiero za kilka dni, już doszło tam do zaplanowanej akcji służb. Zaaranżowano wypadek samochodów osobowych, autobusu i motocykla. Na miejsce, jak w przypadku prawdziwego zdarzenia, skierowano służby ratunkowe, które podjęły działania polegające na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i udzieleniu pomocy wszystkim poszkodowanym.

Na pierwszy rzut oka naprawdę wyglądało to, jak prawdziwy wypadek z rozbitymi pojazdami, akcją ratunkową i pełnym zaangażowaniem wszystkich służb. Na szczęście był to tylko starannie zaplanowany scenariusz ćwiczeń, współorganizowanych z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

W ten sposób odbyło się zapoznanie służb ratunkowych z nowym fragmentem drogi ekspresowej S7 przed oddaniem go do użytku. Akcja otrzymała kryptonim "OMT 2025" i zgromadziła niemal 50 strażaków z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, a także kilkanaście zespołów Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz służby drogowe.

Główną motywacją prowadzonych ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania służb ratowniczych do radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych na drogach szybkiego ruchu. W grę wchodziła ocena nie tylko sprawnego przebiegu akcji, ale również wyposażenia i procedur, które pomagają w koordynacji działań ratunkowych w razie poważnego wypadku.

Warunki panujące podczas działań ratowniczych na drogach ekspresowych nie należą do najłatwiejszych z uwagi na duży ruch, który dodatkowo utrudnia dostęp do poszkodowanych. Przeprowadzone ćwiczenia miały sprawdzić, jak wyglądają działania ratunkowe w warunkach maksymalnie zbliżonych do realnych.