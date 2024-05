Rośnie sprzedaż Mitsubishi. ASX bestsellerem

Spis treści: 01 Mitsubishi z dwukrotnym wzrostem sprzedaży w okresie styczeń - kwiecień

Mitsubishi z dwukrotnym wzrostem sprzedaży w okresie styczeń - kwiecień

W pierwszym kwartale 2024 roku sprzedaż samochodów Mitsubishi była o 88 proc wyższa niż w analogicznym okresie roku 2023. Trend wzrostowy utrzymał się również po kwietniu. Od początku stycznia do końca kwietnia zanotowano dwukrotny wzrost sprzedaży.

Zgodnie z danymi Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego Samar, od początku roku do końca kwietnia w Polsce zarejestrowano łącznie 823 samochody Mitsubishi. Wynik ten jest o 91 proc. wyższy w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej.

Mitsubishi ASX z ośmiokrotnym wzrostem sprzedaży

Największą popularnością cieszył się ASX. Na opartą na Renault Captur, drugą generację tego modelu zdecydowało się łącznie 453 klientów. To ośmiokrotnie więcej niż przed rokiem.

Zdjęcie Od początku roku w Polsce sprzedano 453 egzemplarze Mitsubishi ASX. / Karol Tynka / INTERIA.PL

Mitsubishi ASX drugiej generacji dostępne jest w czterech wersjach napędowych. Standardem jest turbodoładowany litrowy silnik benzynowy generujący 91 KM i 160 Nm momentu obrotowego. Współpracuje on z sześciobiegową skrzynią manualną. W ofercie są również miękkie hybrydy - generująca 140 KM i 260 Nm oraz 158 KM i 270 Nm. W obu bazą jest turbodoładowany silnik benzynowy o pojemności 1,3. Słabszy wariant współpracuje z sześciobiegową skrzynią manualną, a mocniejszy automatyczną siedmiobiegową skrzynią dwusprzęgłową. W ofercie znajduje się również wariant hybrydowy. Bazą jest w tym przypadku wolnossący silnik benzynowy o pojemności 1,6. Generuje on 94 KM i 148 Nm. Łączna moc zestawu wynosi 143 KM.

Ceny Mitsubishi ASX startują od 96 990 zł. Standardowe wyposażenie obejmuje m.in. światła z przodu i z tyłu w technologii LED, automatyczną klimatyzację, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, kamerę cofania czy ekran multimediów o przekątnej 7 cali.

Mitsubishi Colt to najnowszy model w gamie producenta. Ile egzemplarzy sprzedano?

Od początku do polskich klientów trafiło łącznie 101 egzemplarzy Mitsubishi Colta. Oparty na Renault Clio samochód dostępny jest w trzech wersjach napędowych. Standardem jest litrowa wolnossąca jednostka benzynowa generująca 66 K i 95 Nm. Współpracuje ona z pięciobiegową skrzynią manualną. Wyżej znajduje się litrowy silnik z turbosprężarką. Zapewnia on 91 KM i 160 Nm. Przełożenia obsługujemy za pomocą sześciobiegowej skrzyni manualnej. Topową odmianą napędową w gamie Colta jest hybryda, której bazę stanowi wolnossący silnik benzynowy o pojemności 1,6. Generuje on 93 KM i 148 Nm. Współpracuje z silnikiem elektrycznym generującym 48 KM i 205 Nm. Łączna moc układu wynosi 143 KM.

Zdjęcie Mitsubishi Colt do końca kwietnia sprzedał się w liczbie 101 egzemplarzy. / Bożydar Pająk

Ceny Mitsubishi Colta startują od 72 990 zł. W standardzie znajdziemy m.in. przednie światła w technologii LED, manualną klimatyzację, 7-calowy wyświetlacz zegarów, 7-calowy ekran multimediów.

Gwarancja na pięć lat od Mistubishi

Nie bez znaczenia dla popularności samochodów Mitsubishi są zobowiązania serwisowe. Nabywcy nowych modeli japońskiej marki mogą liczyć m.in. na:

gwarancję na pięć lat lub do przebiegu 100 tys. km (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej)

Mitsubishi Assistance na pięć lat (bez limitu przebiegu): obejmuje on m.in. bezpłatną pomoc w przypadku awarii mechanicznej lub elektrycznej, wypadku drogowego, problemu z paliwem, zagubieniem lub zatrzaśnięciem w aucie kluczyków. Pomoc jest oferowana całodobowo, przez siedem dni w tygodniu, w całej Europie.

8 lat lub 160 tys. km gwarancji na akumulator trakcyjny (dla hybryd i hybryd typu plug-in)

8 lat lub 160 tys. km gwarancji zachowania pojemności akumulatora trakcyjnego (dla hybryd i hybryd plug-in)