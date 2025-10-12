W skrócie Na MOP-ach przy autostradach pojawiają się stalowe rampy z podestami.

Rampy umożliwiają kierowcom ciężarówek bezpieczne usuwanie śniegu z naczep.

Dotychczas powstało 16 ramp, kolejne 55 jest w fazie przygotowania lub realizacji.

Konstrukcje, o których mowa, składają się ze schodków prowadzących na umieszczony kilka metrów nad ziemią i zabezpieczony barierkami podest. Jakie jest ich przeznaczenie?

Kierowcy ciężarówek mają odśnieżyć swoje auta. Ale jak?

Chodzi oczywiście o rampy, które kierowcom samochodów ciężarowych służą do usuwania śniegu i lodu z naczep. Zgodnie z przepisami za właściwe przygotowanie pojazdu do drogi, w tym jego dokładne odśnieżenie, odpowiedzialny jest kierowca. Spadające z dachów ciężarówek śnieg i lód mogą powodować uszkodzenia innych pojazdów, a nawet doprowadzić do wypadku.

Problem polega na tym, że kierowcy ciężarówek często nie mają fizycznej możliwości odśnieżenia swoich pojazdów, nie da się przecież tak po prostu wdrapać na znajdujący się prawie 4 m nad ziemią dach naczepy.

16 ramp już działa, 55 jest w przygotowaniu

Dlatego GDDKiA systematycznie stawia na MOP-ach specjalne rampy umożliwiające odśnieżenie samochodów ciężarowych. Na razie takie konstrukcje znajdziemy tylko w 16 lokalizacjach, najnowszą oddano do użytku na początku października na MOP-ie Jankowice Wielkie przy autostradzie A4. To trzecia rampa przy opolskim odcinku tej drogi.

36 ramp jest obecnie w trakcie realizacji i zostaną oddane do dyspozycji kierowców jeszcze w tym lub przyszłym roku. W planach jest ogłoszenie postępowań przetargowych na kolejne rampy. W sumie na etapie przygotowania, realizacji i planowania jest 55 ramp.

Gdzie znajdują się rampy do odśnieżania samochodów ciężarowych?

Obecnie rampy do odśnieżania samochodów ciężarowych znajdziemy w następujących miejscach:

A1 MOP Woźniki Wschód w woj. śląskim,

A1 MOP Woźniki Zachód w woj. śląskim,

A1 MOP Mszana Południe w woj. śląskim,

A1 MOP Stobiecko Szlacheckie Zachód w woj. łódzkim,

A1 MOP Stobiecko Szlacheckie Wschód w woj. łódzkim,

S8 MOP Guzew Południe w woj. łódzkim,

A4 MOP Przysiecz w woj. opolskim,

A4 MOP Prószków w woj. opolskim,

A4 MOP Jankowice Wielkie w woj. opolskim,

S7 MOP Widoma Wschód w woj. małopolskim,

S7 MOP Widoma Zachód w woj. małopolskim,

S19 MOP Obroki Zachód w woj. lubelskim,

S19 MOP Obroki Wschód w woj. lubelskim,

S3 MOP Racula Zachód w woj. lubuskim,

S61 MOP Chomentowo Wschód w woj. podlaskim

S61 MOP Chomentowo Zachód w woj. podlaskim.

