Rolnik przeorał drogę i uciekł. Policja szuka sprawcy

Jak poinformował wójt gminy Rychliki, Zbigniew Lichuszewski, w emocjonalnym wpisie na Facebooku, ktoś "zaorał" wyremontowaną drogę asfaltową w Jelonkach. W wyniku incydentu, do którego doszło 27 maja około godziny 16:00, uszkodzona została nawierzchnia drogi asfaltowej na odcinku ponad 50 metrów. Sprawca pozostawił za sobą głębokie koleiny na dwóch pasach ruchu.

Wójt podejrzewa, że to sprawka przejeżdżającego tędy ciężkiego sprzętu rolniczego. Jak przekazali pracownicy elbląskiego Zarządu Dróg Powiatowych, ostatni remont drogi odbył się w 2022 roku i kosztował wówczas około 2,5 mln zł. Do tej inwestycji dołożyła się również gmina, co uzasadnia poruszenie wśród reprezentantów lokalnych władz. Naprawa uszkodzonej drogi może kosztować około 40 tys. zł.