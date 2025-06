Założenia CIECA zdaje się potwierdzać praktyka i umiejętności młodych kierowców, zwłaszcza z mniejszych miejscowości, którzy nie potrafią odnaleźć się podczas jazdy w dużym natężeniu ruchu. Tymczasem szacuje się, że około 30 proc. osób przystępujących do egzaminu praktycznego oblewa go już na placu manewrowym. Zbyt często kursanci skupiają się na „wyuczonych” schematach obrotów kierownicą, zamiast na obserwacji i dostosowaniu manewrów do konkretnej sytuacji.