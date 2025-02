Niestety nie ma możliwości przeniesienia dotychczas zebranych punktów Payback do BPme. Oznacza to, że klienci muszą od zera zacząć zbieranie nowych punktów. Jedyną możliwością swego rodzaju transferu, był zakup za punkty Payback karty BP SuperCard, którą można płacić w punktach sieci przez 24 miesiące liczone od daty zakupu. Taka możliwość była jednak tylko do 31 stycznia 2025 roku.

Jedyna sytuacja, w której karta Payback może nam się jeszcze przydać na stacjach BP, to przekazywanie danych do faktury. W przypadku gdy mamy przypisane do niej dane naszej firmy, po pobraniu aplikacji BPme i przy kolejnej wizycie na stacji, powinniśmy zeskanować obie karty. Dane, na które zostanie wystawiona faktura, zostaną automatycznie przypisane do aplikacji sieci. Kiedy pojawimy się na stacji następnym razem, wystarczy już samo użycie aplikacji BPme, by wywołać dane do faktury.