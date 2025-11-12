Spis treści: Rekordowy miesiąc na rynku samochodów osobowych Elektryki z rekordowym udziałem w rynku Skoda zyskuje, Toyota broni pozycji Perspektywy dla końcówki roku

Rekordowy miesiąc na rynku samochodów osobowych

W październiku 2025 r. w Polsce zarejestrowano 59,3 tys. nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony. To wzrost o 9,7 proc. rok do roku i o 6,7 proc. względem września. Samych aut osobowych przybyło 52,7 tys., czyli o 9,6 proc. więcej niż przed rokiem. Wynik ten pozwolił ustanowić nowy rekord dla października, przebijając rezultat z 2024 r. o ponad 4,6 tys. pojazdów.

Rynek rośnie głównie dzięki klientom instytucjonalnym, którzy zwiększyli liczbę rejestracji o 15 proc. Z kolei w segmencie klientów indywidualnych odnotowano niewielki spadek - o 2 proc. Największy udział w rynku utrzymują marki popularne, odpowiadając za 39,4 tys. rejestracji (+10,8 proc.). Marki premium także rosną, choć wolniej o 6,4 proc.

Elektryki z rekordowym udziałem w rynku

Największym zaskoczeniem października był dynamiczny wzrost sprzedaży samochodów elektrycznych. Zarejestrowano 4,8 tys. takich pojazdów, co oznacza wzrost o 320 proc. rok do roku. Elektryki osiągnęły rekordowy udział w rynku 9,1 proc. Drugie pod względem tempa wzrostu sprzedaży były hybrydy plug-in, których liczba rejestracji wzrosła o 123 proc., do 3,5 tys. szt.

Hybrydy (HEV i MHEV) pozostają dominującym typem napędu w Polsce, z udziałem 43 proc. rynku. Zarejestrowano łącznie ponad 22,8 tys. samochodów tego rodzaju. Dla porównania, klasyczne auta benzynowe stanowiły 31,2 proc. rynku, a diesle jedynie 6,6 proc., co oznacza spadek o 17,7 proc. rok do roku.

Jeśli uwzględnić także wersje hybrydowe, samochody z silnikiem benzynowym stanowiły 76,1 proc. rynku, a z silnikiem Diesla 11,5 proc. Struktura rejestracji pokazuje więc wyraźne przesunięcie rynku w stronę napędów alternatywnych.

Skoda zyskuje, Toyota broni pozycji

W październikowym rankingu marek pierwsze miejsce utrzymała Toyota, choć z wynikiem 7,7 tys. rejestracji oznaczało to spadek o 14 proc. względem roku poprzedniego. Drugą pozycję zajęła Skoda, 6,6 tys. zarejestrowanych aut i wzrost o 30,3 proc. Na trzecim miejscu znalazł się Volkswagen z wynikiem 3,8 tys. rejestracji (+3,6 proc.).

Wśród marek premium najwyższe wzrosty zanotowały BMW (2,9 tys. szt., +18,2 proc.) i Audi (2,9 tys. szt., +11,7 proc.). W rankingu modeli prowadzi Skoda Octavia (1,95 tys. szt.), przed Toyotą Corollą (1,83 tys.) i Kią Sportage (1,36 tys.).

Ciekawym przypadkiem jest marka MG, która awansowała aż o 15 pozycji rok do roku i zajęła szóste miejsce w zestawieniu. To dowód, że chińscy producenci coraz śmielej konkurują na polskim rynku.

Perspektywy dla końcówki roku

Od stycznia do października 2025 r. zarejestrowano łącznie 536,3 tys. nowych samochodów osobowych i dostawczych, co oznacza wzrost o 7,1 proc. rok do roku. Jeśli obecny trend się utrzyma, rynek zakończy rok najlepszym wynikiem w historii.

Według PZPM szczególnie dynamicznie rozwija się segment pojazdów z napędami alternatywnymi. Wzrost rejestracji samochodów elektrycznych o 320 proc. w skali roku jest jednym z najbardziej wymownych sygnałów, że elektryfikacja motoryzacji w Polsce wchodzi w nową fazę.

