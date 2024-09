"Pomagać i chronić" - to podstawowe zajęcia policjantów ujęte w dewizie tej służby. Niestety, funkcjonariusze spieszący z pomocą do obywateli, muszą dopisać do niej jeszcze jeden człon: "pilnować radiowozów". Nadal nie ma szans na ochronę pojazdów polisą autocasco. Jak łatwo się domyślić - może to wpłynąć na tempo i jakość interwencji. Funkcjonariusz policji musi mieć zawsze z tyłu głowy, że jeśli uszkodzi pojazd, odczuje to w portfelu. Nawet jeśli zrobi to nieumyślnie, do stracenia ma do trzech pensji, a także ewentualną premię kwartalną lub roczną.

Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Sławomir Koniuszy z Biura Prasowego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w odpowiedzi na nasze pytanie potwierdził, że policjanci nadal odpowiadają za uszkodzenia radiowozów, jakie spowodują podczas wykonywania obowiązków. Zwrócił uwagę, że to wynik braku zmian w przepisach dotyczących odpowiedzialności funkcjonariuszy. Kwestię tę precyzują przepisy ustawy z 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2349). Sławomir Koniuszy precyzuje, że:

Przewidują one odpowiedzialność materialną policjanta za uszkodzenie m.in. radiowozu. W przypadku winy nieumyślnej, do wysokości trzykrotnego uposażenia, w przypadku umyślnej - do pełnej wysokości szkody.

Policjanci sami wykupują ubezpieczenie

Dziś, gdy koszt każdej błahej naprawy blacharsko-lakierniczej liczony jest w grubych tysiącach złotych, żaden funkcjonariusz nie jest w stanie ponieść go z własnej kieszeni. Dlatego policjanci wykupują ubezpieczenie od szkód majątkowych na wypadek uszkodzenia radiowozu. NSZZ Policjantów piętnuje ten problem od lat i przyznaje, że kolejni komendanci główni i ministrowie próbowali znajdować firmy ubezpieczeniowe, które podjęłyby się ochrony radiowozów zdejmującej z funkcjonariuszy konieczność wykupowania własnego ubezpieczenia. Niestety, "za każdym jednak razem koszt zakupu takiego ubezpieczenia przewyższał generowane przez Policję straty."

Naprawa radiowozu z prywatnego ubezpieczenia funkcjonariusza

Co gorsza, Sławomir Koniuszy zwraca uwagę na "patologiczną praktykę", z którą spotyka się wielu funkcjonariuszy:



w ustawie istnieje możliwość całkowitego lub częściowego odstąpienia od ściągania z policjanta odszkodowania, ale w praktyce nie jest to stosowane. Wygodniej jest powiedzieć przełożonemu: "weź winę na siebie, co ci szkodzi, przecież masz ubezpieczenie"

W efekcie, policjanci godząc się na to rozwiązanie, sprawiają, że w kolejnych latach polisy stają się droższe, bo firmy ubezpieczeniowe przejmują odpowiedzialność za koszty takich napraw i muszą to uwzględniać w kolejnych składkach członkowskich. Nietrudno zgadnąć, że może to wpłynąć na tempo czy jakość interwencji. Ścigając przestępcę policjant nie może się zastanawiać czy uszkodzi radiowóz, czy nie. Są przecież sytuacje, w których jedynym sposobem na udaną interwencję jest użycie samochodu np. w roli tarana, a to wiąże się z jego uszkodzeniem. Oczywiście nie mamy tu na myśli sytuacji w, której policjant doprowadza do uszkodzenia pojazdu umyślnie i bez uzasadnionej przyczyny.