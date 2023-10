Przywrócone kontrole na granicy ze Słowacją. Co to oznacza dla kierowców?

Od północy w środę (4 października) została tymczasowo wprowadzona kontrola na granicy ze Słowacją. Jest to wynikiem przeciwdziałania rzekomej nielegalnej migracji ze szlaku bałkańskiego. Podróżni przekraczający granice polsko-słowacką muszą zatem pamiętać o posiadaniu dokumentów podróży - dowodu osobistego lub paszportu.

Na obecną chwilę kontrola została przywrócona na okres 10 dni - do 13 października i funkcjonuje wyłącznie na kierunku wjazdowym do Polski. Jak informuje Komenda Główna Straży Granicznej - podróż pomiędzy krajami będzie umożliwiana wyłącznie na 8 przejściach drogowych, 3 kolejowych i 11 pieszych. Co ważne - turyści nie będą mogli przekraczać granicy na np. górskich szlakach.

Gdzie będzie można przekroczyć granicę?

Wśród drogowych przejść granicznych otwartych dla podróżujących znajdą się:

Radoszyce

Barwinek

Muszynka

Piwniczna-Zdrój - Mnišek nad Popradom

Jurgów

Chyżne

Korbielów

Zwardoń - Skalité Platforma

Kontrola została przywrócona na okres 10 dni - do 13 października.



Kolejowe przejścia graniczne to:

Łupków - Palota

Muszyna - Plaveč

Zwardoń-Skalité

Piesi turyści podróżujący do Polski będą mogli skorzystać wyłącznie z przejść:

Ożenna

Konieczna

Leluchów

Niedzica

Łysa Polana

Chochołów

Winiarczykówka

Ujsoły

Bór

Zwardoń - Mýto

Jaworzynka - Čierne -Skalité

Kontrole na granicach. Dlaczego je przywrócono?

Wtorkowa decyzja dotyczącą przywrócenia kontroli na granicy ze Słowacją jest powiązana z rzekomym natężeniem nielegalnej migracji tzw. szlakiem bałkańskim. Według Mariusza Kamińskiego - szefa MSWiA - liczba ujawnionych nielegalnych migrantów na terenie Słowacji wzrosła niemal o tysiąc procent. Część z nich trafia do Polski, a dalej do Niemiec i innych państw Unii Europejskiej. Jak podkreślił - tylko przez ostatnie dwa tygodnie na terenie polski zatrzymano 551 nielegalnych imigrantów.

Kontrola graniczna została wprowadzona w trybie pilnym na podstawie kodeksu granicznego Schengen. Oznacza to, że zgodnie z procedurą może ona funkcjonować zaledwie przez 10 dni. Jak jednak twierdzą analitycy - wszystko wskazuje na to, że będzie ona przedłużana na kolejne, nie dłuższe niż 20-dniowe okresy. W trybie pilnym maksymalny całkowity okres przywrócenia kontroli może wynosić dwa miesiące. O przywróceniu tymczasowych kontroli na swoich punktach granicznych poinformowały także Czechy.