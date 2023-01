Przyjechał na policyjne przesłuchanie z narkotykami. W aucie miał ich więcej

Przyjechali na komisariat z narkotykami w aucie

Jak poinformowała dzisiaj oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Lesznie asp. szt. Monika Żymełka, w sobotę wieczorem, 25-letni mieszkaniec Leszna stawił do II Rewiru Dzielnicowych na przesłuchania w charakterze sprawcy wykroczenia. Termin ten sam zaproponował, więc chyba był dla niego dogodny, ale policjanci zauważyli, że coś jest nie tak.

Podczas przesłuchania policjant zauważył, że mężczyzna zachowuje się dość nerwowo. Po wykonanych czynnościach dzielnicowi odprowadzili 25-latka do jego samochodu. W Mercedesie na kolegę oczekiwało dwóch pasażerów. Policjanci zauważyli, że na półce w rejonie samochodowego radioodtwarzacza leżała lufka. Wtedy mundurowi postanowili przeszukać pojazd. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że w lufce znajdowała się marihuana, a w pudełku po papierosach woreczek z amfetaminą. powiedziała Żymełka

Jakby mężczyźni mieli jeszcze mało problemów, 32-latek na widok interweniujących policjantów stał się agresywny. Znieważył umundurowanego funkcjonariusza kierując w jego stronę szereg wulgaryzmów i groził mu pozbawieniem życia. Ostatecznie policjanci zatrzymali całą trójkę i przewieźli do aresztu.

Reklama

Narkotyki podejrzany wniósł też na komisariat

Tam wyszło na jaw, że narkotyki miał przy sobie także 25-latek, który przyszedł na przesłuchanie. W kurtce znaleziono jego portfel, a w portfelu środki odurzające. Musiał nie widzieć nic niebezpiecznego w zabraniu ze sobą narkotyków na przesłuchanie na komisariacie.

Dzisiaj wszyscy trzej zostali przesłuchani przez policję. 32-latek usłyszał zarzuty znieważenia umundurowanego funkcjonariusza policji i kierowania w jego stronę gróźb karanych za co grozi do dwóch lat więzienia. Z kolei za posiadanie narkotyków 25-latkowi grozi do trzech lat więzienia.

***