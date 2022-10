Przez wypadek sprzed 10 lat jeździ na wózku. Do dziś nie dostał odszkodowania

Oprac.: Michał Domański Wiadomości

Dołącz do nas:

Pan Andrzej został 10 lat temu ranny w wypadku - w wyniku powstałych obrażeń stracił władzę nad nogami. Do zdarzenia doszło z winy innego kierowcy, którego bez większego problemu udało się postawić przed sądem. Pomimo tego do dzisiaj pan Andrzej nie otrzymał odszkodowania. Jak to możliwe?

Zdjęcie Pan Andrzej od 10 lat nie może wywalczyć odszkodowania za utratę władzy nad nogami / Interwencja