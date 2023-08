Przeszkadzały im znaki drogowe. Mogą odpocząć od nich nawet przez 5 lat

Zgłoszenie o zniszczeniu znaków drogowych na ul. Sadowej, Gorzyckiej oraz Zagrodowej w Międzychodzie (woj. wielkopolskie), policjanci otrzymali już w połowie sierpnia. Z otrzymanych informacji wynikało, że dwóch młodych mężczyzn spaceruje nocą po okolicy i niszczy znaki drogowe.

Niszczyli znaki drogowe. Policja szybko ich namierzyła

Jak udało się ustalić funkcjonariuszom, ofiarą wandali w wieku 24 i 22 lat padło w sumie siedem znaków. Ustalenie i namierzenie sprawców trwało tylko chwilę. W wyniku podjętych czynności procesowych i operacyjnych, funkcjonariusze wytypowali, a następnie zatrzymali obydwu mężczyzn.

Zdjęcie Wandale zapłacą za swoją zabawę. Zniszczyli w sumie 7 znaków / Polska Policja / Policja

Mistrzowie dowcipu usłyszeli zarzuty. Nawet 5 lat za kratkami

Ich wieczorne zabawy naraziły Urząd Miasta i Gminy oraz Starostwo Powiatowe na straty w wysokości kilku tysięcy złotych. Na podstawie zgromadzonych dowodów mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Zapewne kiedy walczyli z metalowymi słupami, nie mieli pojęcia, co im grozi - za niszczenie mienia kodeks karny przewiduje bowiem karę pozbawienia wolności do lat 5 oraz wysokie grzywny.

Policja apeluje - to nie żarty

Uszkodzony, złamany, pomalowany farbą, sprayem lub całkowicie usunięty znak drogowy, nie spełnia swojej roli. To nie jest żart, tylko narażanie ludzi na niebezpieczeństwo, co w efekcie prowadzi do zagrożenia w ruchu drogowym i wypadków - tłumaczy policja.

Niszczenie znaków drogowych. Często problemem jest alkohol

Całkiem niedawno opisywaliśmy przypadek pijanego wandala z Gorzowa, który po ciężkiej nocy postanowił spuścić lanie zaparkowanym przy ulicy samochodom. Mężczyzna został nagrany i poniósł surowe konsekwencje.