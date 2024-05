Przełom w sprawie Izery. Jest pozwolenie na budowę fabryki

To ważny krok, który przybliża nas do realizacji marzeń tysięcy rodaków o polskiej marce samochodów osobowych. Zgodnie z planem fabryka ma powstać w ekspresowym tempie. Do końca 2026 roku zatrudnienie w zakładzie znaleźć może do 2000 osób. Decyzja co do przyszłości projektu Izera należy do audytującego spółkę Ministerstwa Aktywów Państwowych, ale wypowiedzi pełniącego obowiązki prezesa EMP Pawła Ponety sugerują, że nowe władze resortu zaczynają dostrzegać drzemiący w tej inwestycji potencjał gospodarczy.

Wszystkie zgromadzone dokumenty i analizy przeprowadzone w ostatnich tygodniach - w tym także wyniki procesu due diligence inwestycji - zostały przekazane przedstawicielom administracji państwowej nadzorującym funkcjonowanie EMP. komentuje Poneta

Rosną szanse na Izerę. Piłka znów po stronie rządu

Paweł Poneta pełni obecnie funkcję tymczasowego prezesa ElectroMobility Poland, w miejsce odwołanego ze stanowiska 9 kwietnia Piotra Zaremby. Sam Poneta 20 marca bieżącego roku powołany został do nowej Rady Nadzorczej EMP i jest aktualnie prezesem spółki Tauron Inwestycje. Wcześniej - od 2014 roku - pracował w Tauronie m.in. jako dyrektor wykonawczy ds. badań i innowacji.

Spółka uzyskała także pozwolenie na budowę zakładu produkcyjnego w Jaworznie, które - po uprawomocnieniu - kończy proces formalny związany z przygotowaniem do inwestycji, umożliwiając rozpoczęcie prac budowlanych. Wykonane prace analityczne, przedstawiona dokumentacja oraz wyniki dotychczasowych audytów i kontroli stanowią podstawę dla rzetelnej oceny projektu i umożliwią podjęcie kierunkowych decyzji właścicielskich. skomentował Paweł Poneta

Wiemy, kto wybuduje fabrykę Izery

Przedstawiciele ElectroMobility Poland podkreślają, że wydanie pozwolenia na budowę zostało poprzedzone uzyskaniem przez spółkę ElectroMobility Poland decyzji Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Jednocześnie zakończył się również proces weryfikacji założeń technicznych, biznesowych, prawnych i innych dotyczących dotychczasowej działalności spółki ElectroMobility Poland, a wyniki audytów zostały przekazane organom nadzorczym spółki.

Jeszcze w marcu podpisano list intencyjny z polskim potentatem budowlanym - firmą MIRBUD S.A. - która odpowiadać ma za budowę fabryki Izery w Jaworznie. Zakład ruszyć ma najpóźniej w połowie 2026 roku - zakładany termin realizacji inwestycji to zaledwie 23 miesiące.

Izera gotowa do produkcji. Czekamy na fabrykę

Przedstawiciele ElectroMobility Poland deklarują, że , że z technicznego punktu widzenia projekt pierwszego modelu Izery - SUV-a segmentu C - jest już w zasadzie "zamknięty" i gotowy do produkcji. Ciężar pracy przesuwa się więc w stronę zapewnienia ciągłości dostaw niezbędnych do produkcji auta komponentów.

Już na początku przyszłego roku będzie można testować kluczowe funkcjonalności pojazdu przy pomocy wczesnych prototypów, które będą dojrzewały w kolejnych fazach (w których planowane jest m.in. również zastosowanie komponentów wyprodukowanych w seryjnych narzędziach) - deklarował w marcu w rozmowie z Interią Łukasza Maliczenko - dyrektor do spraw rozwoju technicznego produktu w ElectroMobility Poland. deklarował w marcu w rozmowie z Interią Łukasz Maliczenko - dyrektor do spraw rozwoju technicznego produktu w ElectroMobility Poland

Przyznanie pozwolenia na budowę zakładu produkcyjnego samochodów marki Izera w Jaworznie formalnie umożliwia rozpoczęcie prac budowlanych. Te nie ruszą jednak bez uzyskania przez spółkę finansowania. 98 proc. udziałów w ElectroMobility Poland ma obecnie Skarb Państwa. Piłeczka, kolejny raz, jest więc obecnie po stronie rządu.