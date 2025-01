W miejscowości Woroniec, przez którą przebiega droga krajowa nr 2 funkcjonariusze lubelskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportowego zauważyli trzy ciężarówki transportujące częściowo rozmontowane wagony kolejowe. Taki ładunek nie należy do najlżejszych, a inspektorzy zaczęli przypuszczać, że pojazdy są przeciążone. Jak się okazało, mieli rację.

Wszystkie trzy zestawy zmierzające z Chełma do Małaszewicz zostały zważone. Okazało się, że w każdym z pojazdów dopuszczalna waga 40 ton została przekroczona – w jednym przypadku o ponad 15 ton. Wyniki ważenia prezentowały się następująco:

To jednak nie był koniec nieprawidłowości, ponieważ w czasie kontroli wyszło na jaw, że jeden z kierowców nawet nie posiadał niezbędnego zezwolenia na przejazd pojazdem ponadnormatywnym. Ponadto okazało się, że ładunki przekraczają dopuszczalną wysokość i zamiast 4 metrów mają od 4,4 do 4,46 metra. W dwóch przypadkach stwierdzono również przekroczenie nacisków osi pojazdów. Kierowcom oczywiście zakazano dalszej jazdy do czasu przeładunku lub uzyskania odpowiednich zezwoleń.