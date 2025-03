Najbardziej zastanawiające w całej sprawie okazało się jednak to, że zgodnie z dokumentacją dostawczy Ford miał ważne badanie techniczne. Co więcej, pojazd miał je rzekomo przejść zaledwie 30 minut przed policyjną kontrolą, na stacji diagnostycznej w Kędzierzynie-Koźlu, oddalonej o blisko 140 kilometrów od miejsca zatrzymania. Wątpliwości funkcjonariuszy potwierdził również odczyt licznika - od chwili przeprowadzenia "badania" auto pokonało jedynie 31 kilometrów, co jednoznacznie wskazywało, że fizycznie nie mogło znaleźć się w tak krótkim czasie we Wrocławiu.