3 tys. zł mandatu, a lista przewinień jest długa. Policjanci mają żniwa

Przepisy w ustawie Prawo o ruchu drogowym są jasne. W artykule 66 czytamy, że “Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę”. Do tego dochodzi kwestia powodowania hałasu (nie może zakłócać spokoju publicznego) oraz wydzielania szkodliwych substancji. Pojazd musi też zapewniać “dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu”.

Policjanci w ostatnich latach zyskali mnóstwo narzędzi do tego, by kontrolować stan techniczny pojazdów, na przykład mierzyć poziom hałasu czy emisji spalin. Mowa tu o “laboratoriach” na kołach. Są to głównie odpowiednio wyposażone Volkswageny Craftery w wersji ETDiE, obsługiwane przez Ekipę Techniki Drogowej i Ekologii. Każdy radiowóz wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt, w tym analizator spalin, dymomierz, opóźnieniomierz czy miernik przepuszczalności światła, a także niezbędne oznakowanie do zabezpieczania miejsca kontroli.