W obliczu gigantycznych wzrostów cen paliw w okresie wakacyjnym, na stacjach kilku sieci wprowadzono specjalne promocje pozwalające zmniejszyć koszty tankowania. Niestety większość z nich przestała obowiązywać wraz z końcem sezonu urlopowego, a koszty tankowania od tego czasu nie tylko nie zmalały, ale wprost przeciwnie - przebiły jakiekolwiek dotychczasowe rekordy.

Chociaż szeroko reklamowane akcje promocyjne poznikały równie szybko, jak się pojawiły - wciąż istnieje możliwość zakupu paliwa w nieco niższej cenie. W większości przypadków wiąże się to jednak z uczestnictwem w programie lojalnościowym.

Reklama

Orlen - jak tankować taniej paliwo?

Zdjęcie Ceny paliwa przebiły dotychczasowe rekordy /Wojciech Stróżyk /Reporter /

Nasz rodzimy koncern naftowy wciąż umożliwia tańsze tankowanie, pod warunkiem, że jesteśmy członkiem klubu Vitay. Zbierając punkty w trakcie tankowania oraz zakupów, możemy je następnie wymieniać na różne nagrody i benefity. Wśród nich jest możliwość obniżenia ceny jednego litra paliwa o 20 groszy za 60 punktów.

Ponadto, wraz ze zbliżającym się okresem zimowym, Orlen podpisał umowę z serwisem Oponeo. Jeśli zamówimy na stronie partnera komplet całorocznych lub zimowych opon marki Michelin, otrzymamy bon paliwowy o wartości od 60 do 120 zł - w zależności od rozmiaru kupionego ogumienia.

Shell - jak tankować taniej paliwo?

Zdjęcie Shell – jak tankować taniej paliwo? / 123RF/PICSEL

Również Shell oferuje klientom program lojalnościowy. Będąc członkiem Shell ClubSmart i zbierając punkty, można je wymienić na nieco niższe ceny za towary i usługi na stacji - także tankowanie. Każde 100 punków to jeden złoty mniej za paliwo, zakupy albo produkty Shell.

Co więcej - tankując we wtorki zapłacimy za Shell V-Power 95 - tyle, co za Shell FuelSave 95. W czwartki natomiast podobna promocja dotyczy paliwo Shell V-Power Diesel.

BP - jak tankować taniej paliwo?

Zdjęcie BP – jak zatankować taniej paliwo? / 123RF/PICSEL

Nie inaczej sprawa przedstawia się na stacjach brytyjskiego BP. W tym jednak przypadku do obniżenia ceny paliwa konieczne jest posiada przynajmniej 20 punktów payback. Przykładowo jeśli tankujemy 40 litrów paliwa i chcemy obniżyć cenę za litr o 20 groszy, musimy posiadać przeznaczyć 800 punktów payback.

Oprócz rabatu na paliwo BP oferuje też inne promocje dla swoich klientów. Przykładowo w czwartki paliwo premium BP Ultimate Diesel zatankujemy w cenie normalnego oleju napędowego. Do 18 października obowiązuje także promocja na 3-złotowe kupony na tankowanie po wcześniejszym zeskanowaniu karty payback i wykonaniu dowolnej transakcji w sklepie.

Circle K - jak tankować taniej paliwo?

Zdjęcie Circle K – jak zatankować taniej paliwo? / 123RF/PICSEL

Największe zaskoczenie dotyczy sieci stacji Circle K. Koncern wyszedł naprzeciw swoim klientom i przygotował nową promocję pozwalającą otrzymać kupon rabatowy na kolejne tankowanie. By skorzystać z oferty należy zatankować minimum 20 litrów dowolnego paliwa i przy płatności odebrać rabat od sprzedawcy. Ten pozwala na obniżenie ceny paliwa odpowiednio:

5 gr / litr na zakup paliw miles Diesel, miles 95, SupraGAS

10 gr / litr na zakup paliw milesPLUS 95, miles 98

Kupon ważny jest przez 10 dni kalendarzowych od jego otrzymania. Promocja trwa do 30 listopada tego roku.

***