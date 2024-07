Spis treści: 01 Produkcja części samochodowych ze wzrostem zatrudnienia

02 Elektromobilność coraz ważniejsza dla polskiej gospodarki

03 Ile można zarobić w fabryce samochodów?

Produkcja części samochodowych ze wzrostem zatrudnienia

Z "Raportu wynagrodzeń w sektorze przemysłowym" opracowanego przez Grafton Recruitment wynika, że głównym powodem wzrostu zatrudnienia w branży motoryzacyjnej jest produkcja części i komponentów. Odpowiada ona za minimum 75 proc. wszystkim miejsc pracy w tym sektorze.

W obszarze motoryzacji wzrasta zatrudnienie w usługach posprzedażowych - serwisowych i obsłudze klienta. Największe zapotrzebowanie na pracowników z kolei pojawia się w obszarze zrównoważonego rozwoju produkcji. Jak poinformowano, w związku z nowoczesnymi metodami produkcji generowany jest popyt na wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Reklama

Katarzyna Kloc Pawlik z Grafton Recruitment wskazała, że szczególnie ważnym przykładem jest elektromobilność oraz prowadzone obecnie prace nad pojazdami autonomicznymi. Stwierdziła, że powodują one "wzrost zapotrzebowania na kompetencje inżynierów technologii ekologicznych, doświadczonych programistów czy specjalistów ds. automatyki i robotyki. Automotive inwestuje także w badania i rozwój, tworząc jednostki R&D, w których zatrudniani są m.in. pracownicy naukowi".

Elektromobilność coraz ważniejsza dla polskiej gospodarki

Eksperci wskazują, że do największych wyzwań, z którymi muszą mierzyć się firmy działające w sektorze motoryzacyjnym, należy rosnąca konkurencja ze strony krajów o niższych kosztach pracy, a także wzrost kosztów produkcji wynikający ze zmian preferencji konsumentów dotyczących m.in. jakości produktów. Zaznaczono również, że nie bez znaczenia są rosnące ceny surowców, takich jak np. stal.

W raporcie zaznaczono, że sektor elektromobilności staje się jednym z najważniejszych dla polskiej gospodarki. Ma to oczywiście związek z prowadzoną "zieloną transformacją". Zwrócono również uwagę, że w 2023 roku Polska Agencja Inwestycji i Handlu wsparła projekty inwestycyjne o wartości ponad 7,4 mld euro. "Projekty obsługiwane przez PAIH obejmują praktycznie każdy etap łańcucha dostaw" - zauważono.

Według Moniki Kisiel z PAIH, nawet pojedyncza inwestycja jednej z najważniejszych firm może zaowocować pojawieniem się licznych mniejszych projektów. Wskazanym przez nią przykładem jest przedsięwzięcie realizowane przez LG Energy Solution w Kobierzycach pod Wrocławiem. Jak twierdzi, inwestycja ta "spowodowała, że Polska zaistniała na mapie potencjalnych lokalizacji dla inwestycji związanych z elektromobilnością".

"Co więcej, powiązane projekty poddostawców LG osiągnęły wartość prawie 3,2 mld euro, dorównując wartości pierwotnego projektu inwestycyjnego. Skorzystały na tym również polskie przedsiębiorstwa, które nawiązały współpracę z nowymi przedstawicielami sektora" - dodał, cytowany w komunikacie, Wojciech Rydel z PAIH.

Ile można zarobić w fabryce samochodów?

Z raportu wynika, że w branży motoryzacyjnej dyrektor zakładu zarabia do 38 tys. zł, kierownik produkcji do 22 tys. zł, a inżynier produkcji do 14 tys. zł. Zarobki uzależnione są jednak od doświadczenia pracownika oraz regionu. Kierownik utrzymania ruchu może liczyć natomiast na maksymalnie 19 tys. zł. Mechanik otrzyma za pracę wynagrodzenie do 9 tys. zł, a elektryk do 10 tys. zł.

W przypadku operatora CNC zarobki mogą sięgnąć 8 tys. zł, a operatora produkcji do 7 tys. zł. Pracownik linii montażowej i oprator wózka widłowego zarobią do 6,5 tys. zł. Wynagrodzenie kontrolera jakości natomiast wyniesie do 6 tys. zł.

Z raportu wynika, że automotive i produkcja urządzeń to sektor, w którym odnotowano najwyższy średni wzrost wynagrodzeń w branży przemysłowej - o 7,6 proc. Jak wskazano, rok wcześniej było to 9 proc. W centrach dystrybucyjnych wyniósł on 7,1 proc. Najmniejsze podwyżki otrzymali natomiast pracownicy centrów badawczo-rozwojowych i inżynieryjnych - 2,4 proc.